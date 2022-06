Česnek: Vyrobte si levné přírodní hnojivo, sklizeň česneku bude obří

Pokud pěstujete česnek, rozhodně byste neměli zapomínat na pravidelnou dávku hnojiva. Poradíme vám, jak na to, abyste měli bohatou úrodu.

Navzdory tomu, že třeba nemáte úplně vhodnou zeminu pro pěstování, nebo žijete v oblasti, kde je většinu roku chladno a vypěstovat vlastní zeleninu znamená úspěch, existuje možnost, jak se postarat o to, abyste sklidili co možná nejvíce zdravého česneku. Tím kouzlem je to správné hnojivo, které podpoří růst kořenů a tím i zdravý růst palic, včetně lahodné chuti a tvorby prospěšných látek v česneku.

Bohatá úroda česneku je snem každého pěstitele. Zdroj: Profimedia

Jak kvalitní hnojivo připravit?

Nezáleží pouze na tom, čím hnojit, ale také ve správný čas. Nejlepší, co můžete česneku dát, je přírodní ptačí hnůj, případně ve formě granulí. Pak už stačí jen nádoba s vodou a konev s kropítkem na zalévání. Nádoba by měla mít asi 10 litrů, naplňte ji ideálně dešťovou vodou nebo vodou kohoutkovou, kterou však musíte nechat pár dnů odstát. Poté ve vodě rozpusťte asi kilo ptačího hnoje, promíchejte a můžete hnojivo použít. Ovšem pozor, hnojivo se musí ještě naředit, 0,5 litru hnojiva s 10 litry vody.

Závlahové kanálky

Hnojivo pak aplikujte z konve s kropítkem kolem každé rostliny. Nejprve musíte půdu kolem prokypřit. Nebo také můžete mezi jednotlivými řádky vytvořit rýhy nebo jakési závlahové kanálky. Nalijte do nich vodu s hnojivem a jednoduše nechte vsáknout. A jak často hnojení opakovat? Nyní během června dopřejte hnojivo v zálivce zhruba každých deset dní.

Hnojivo aplikujte se zálivkou. Zdroj: Profimedia

Čtyři roky

Později, až vás vaše česnekové políčko odmění bohatou úrodou, pamatujte, že pěstovat česnek na stejném místě by se mělo s odstupem čtyř let. Půda se totiž unaví, zamoří se škůdci a chorobami, takže hrozí, že vaše výnosy nebudou stejné jako napoprvé.



