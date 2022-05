Tipy odborníků, jak právě teď hnojit jahody, abyste sklízeli po koších

Už se těšíte na první úrodu jahod? Slaďoučké ovoce patří mezi to, které chutná božsky, právě když je čerstvě utržené. Nikdy ho není dost. Abyste měli i letos skvělou úrodu, vyzkoušejte hnojit jako ostřílení pěstitelé. Není to nic náročného, a přece se dušují, že jim správné hnojení rok co rok pomáhá k báječné sklizni. Víte, jak to dělají?

Zdroje: adbz.cz, chalupari-zahradkari.cz

Poslední možnost sadby jahod

Jestli právě vysazujete poslední jahodníky, nezapomeňte, že by měly mít dobře nachystanou půdu. Měla by být kyprá, zrytá alespoň do hloubky 20 cm. Mírně kyselá až neutrální, dostatečně humózní půda je ideální.

Z přírodních hnojiv se pro jahodníky nejlépe hodí kravský či koňský hnůj, může být i granulovaný. Ideálním přírodním dusíkatým hnojivem, které je ale také dostatečně bohaté na fosfor a draslík i další minerální látky, je slepičí trus. Můžete použít sušený, který se jemně zapracuje do půdy, anebo zákvas. Nezapomeňte na dostatečné ředění vodou. Je to síla!

Také zákvas z kopřiv se výborně hodí k přihnojování jahodníků.

Opomíjené, ale účinné hnojivo na jahody

Je tu však ještě další látka, kterou obsahují černozemě, ale v chudších půdách chybí. Tou je jód. Nejen proto se osvědčilo také přihnojování jódovým roztokem. Jód funguje navíc jako stimulant i jako fungicid. Použití jódu pro hnojení jahod je rozděleno do tří fází. Při přípravě půdy, při výsadbě a během kvetení. Jak postupovat?

Zdravé úrody jahod dosáhneme kvalitními podmínkami i přihnojováním. Zdroj: Profimedia

Jak připravit jódové hnojivo na jahody

Na 10 litrů vody budete potřebovat 15 kapek jódu, toto je roztok vhodný k zálivce půdy během přípravy záhonu. Pokud už je pozdě a jste ve fázi vysazování či po výsadbě, pak se doporučuje stejný roztok vody a jódu smíchat s hrnkem popela a čajovou lžičkou kyseliny borité. K jedné sazenici můžete nalít až dva hrnky roztoku.

Poslední fázi odstartuje tvorba květů. V této době můžete začít s přihnojováním o něco slabším roztokem jódu, tj. na 10 litrů vody použijte jen 10 kapek jódu.

Jahody zkuste přihnojovat jódem, který obsahuje běžně černozem. Zdroj: Profimedia

Co ještě přihnojit jódem?

S jódovým roztokem uspějete také při pěstování rajčat, brambor, paprik, zelí, cibule, okurek, kukuřice, slunečnic a také okrasných květin a bylinek. Jódový roztok se používá k dezinfekci semen, později je jód účinný jako prevence proti plísním nebo jako ochrana proti padlí ve formě postřiku.