Jak správně hnojit keře a stromy: Pravidla jsou jednoduchá a chyby se nevyplácí

O přihnojování kvetoucích rostlin na zahradě, pokojovek i zeleniny se mluví i píše často, ale jak je to s hnojením stromů a keřů? Víte, jak na to?

Hnojit stromy a keře hodně nebo málo?

Nejčastějším nešvarem bývá v zahradách přehnojování. Zahrádkáři používají nejčastěji minerální hnojiva pro doplnění živin do půdy, ale není to nejlepší způsob, který by měl být do nekonečna opakován. Na použití a poměru organických a minerálních hnojiv záleží, ať už hnojíte jen jednou nebo až třikrát ročně. Ano, vaše ovocné stromy a keře skutečně nepotřebují víc. Odborníci navíc upozorňují na vyhladovění půdy neuváženým používáním minerálních hnojiv. Jak je vhodné stromy a keře hnojit?

Na úrodu ovocných stromů má vliv i používání hnojiv. Vyvarujte se však přehnojování. Zdroj: powell'sPoint / Shutterstock.com

Kolikrát ročně hnojit stromy a keře?

Stromům a keřům v podstatě stačí jedna dávka hnojiva ročně. Do země je třeba dostat zpět živiny, které zeleň odčerpává. Lze však zvýšit intenzitu hnojení až na tři dávky za rok, které poskytnou pěstovaným stromům a keřům důležité látky v době nakvétání, tvorbě plodů i na konci sezony, kdy by se měla opět nachystat půda pro příští vegetační období.

Lze tedy říci, že nutné je hnojit jednou buď na podzim či brzy zjara. Jestliže hnojíte na podzim, pak už není třeba brzké jarní hnojení, neboť zem je na sezonu již připravena. Můžete však vsadit na jiný režim, tedy trojí hnojení, které se provádí konkrétně na jaře během pučení, po odkvětu pro tvorbu plodů a po červnové probírce plodů pro dobré zrání.

Organická hnojiva pro stromy a keře

Čím hnojit je neméně důležitá otázka. Minerální hnojiva sice doplní nezbytné živiny, ale kvalitní půda a ideální podmínky pro růst stromů a keřů jsou takové, kdy je sama půda doplňována kvalitním materiálem, který se nevyplavuje do spodních vrstev jako minerální hnojení. Takovou výživu a obohacení půdy nabízejí organická hnojiva.

Jsou rozhodně vhodná a každý pěstitel by měl pamatovat právě na maximální využívání těchto organických materiálů, které stromům a keřům, ale také veškeré jiné zeleni významně prospívají. Jde nejčastěji o kompost, ale také dobře uleželou chlévskou mrvu, hnojůvku, rašelinu a na konci sezony také o zelené hnojení. Používání organických hnojiv je bezesporu nejvhodnější a základní podmínkou pro kvalitní růst a prospívání.

U organických hnojiv hraje pro malopěstitele největší roli dostupnost a případné skladování. Informujte se o možnostech v místě, kde žijete. Organická hnojiva vám budou schopni dodat i majitelé slepic, ovcí či koz nebo králíků. Ani v těchto případech nejde o méněcenná hnojiva, i když kravská či koňská mrva jsou samozřejmě dobře známé a využívané.

Organická přírodní hnojiva je třeba zapracovat do půdy. Zdroj: alicja neumiler/Shutterstock.com

Doplňková minerální hnojiva jsou vhodná

S minerálními hnojivy je to trošku jinak. Doplňování minerálních látek je důležité a prospěšné, nicméně ne nezbytně nutné. Používejte je jen jako doplněk k organickému hnojení, které je základem kvalitní půdy. Jako minerální hnojiva jsou nejčastěji používány směsi dusíku, fosforu a draslíku. Malí pěstitelé často přilepšují zahradě, aniž by tušili, že častým používáním minerálních hnojiv půdu přehnojují. Proto nepřekračujte četnost, ani doporučenou dávku hnojiv!