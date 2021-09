Jak kompostovat shnilá jablka a další zkažené či jinak napadané ovoce

Sezóna sběru jablek a hrušek je již u konce. Zdravé ovoce máte s největší pravděpodobností uložené ve sklepě a přemýšlíte, kam dát to potlučené, nakousané od vos nebo napadené moniliovou hnilobou či strupovitostí. Jak kompostovat shnilé plody?

Kompostování má svá pravidla. Snad každý majitel „stabilizovaného organického materiálu", touží, aby byl zdravý a vhodný k použití jako hnojivo. Právě proto vyvstává otázka, zda se do kompostu mohou uložit shnilé plody. Odpověď zní ano. Pokud je váš kompost 100 % zdravý. Co to znamená?

Zdravý kompost

Největší výhodou vlastního kompostu je využití kuchyňských zbytků. Zužitkovat tak můžete až dvě třetiny odpadu. Navíc si vyrobíte vlastní kvalitní hnojivo bez chemie. Založení kompostu není pracné. Aby ale sloužil svému účelu, je nutné držet se několika pravidel. V kompostéru by měl být vzduch, teplo a vlhko. Proto volte takovou nádobu, která má otvory na všech stranách. Zdravý kompost je kombinací dvou skupin odpadu. Zeleného, bohatého na dusík, a hnědého, bohatého na uhlík. Při zakládání kompostu začněte s 15 cm vrstvou větví a papíru. Na ní přidejte vrstvu listí a zbytků ovoce a zeleniny. Takto skupiny střídejte. Platí, že na dva až tři díly hnědé vrstvy připadá jeden díl zelené. Proto do nádoby nepřidávejte nadměrné množství posekané trávy. Kompost minimálně jednou měsíčně promíchejte a občas ho zalijte. Za 8-10 týdnů tlení se dočkáte kompostu vonícího po lesní půdě. Přes zimu nádobu přikryjte.

Správné kompostování vám zaručí zdravou zahradu. Zdroj: Profimedia

Zahradu průběžně uklízejte

V průběhu sklizně zdravého ovoce byste měli uklidit i to, které se válí v trávě nebo zůstalo poškozené na stromě. Nenechávejte je tam viset s myšlenkou, že je ozobají ptáci. Hrozí totiž, že stromy napadne strupovitost nebo monilióza. Tyto nemoci se hned na jaře následujícího roku projevují hnilobou. Navíc jablka či hrušky v trávě lákají myši a vosy. Začnou hnít, což také může zapříčinit rozsáhlé onemocnění stromu.

Jak kompostovat shnilé plody

Máte-li zdravý kompost, jehož obsah nehnije, ale naopak se podobá úrodné tmavé půdě a neobsahuje nerozložené části, shnilé plody by jeho kvalitu neměly ohrozit. „Díky tlení za nepřístupu vzduchu a při vyšší teplotě dojde ke zničení choroboplodných zárodků," vysvětluje odborník na choroby rostlin Jan Kopřiva. A dodává: „Navíc kompost můžete posypat zahrádkářským vápnem a nechat ho před zimou pěkně proležet."

Jablka napadená moniliózou bychom měli ze zahrady co nejdříve odstranit. Zdroj: Janisbija / Shutterstock.com

Uskladnění ovoce

I plody, které jsou mírně poraněné, mají zaschlou červivost nebo jsou strupovité, můžete s klidným svědomím uskladnit. Úrodu však kontrolujte, nejlépe několikrát do týdne. Plody, jež jsou potlučené, raději na zimu neodkládejte. Mohly by začít hnít. Odvezte je do pálenice nebo si z nich vyrobte mošty, kompoty, křížaly nebo povidla.

