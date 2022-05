Jak správně letnit pokojovky: Kterým pobyt venku prospívá a které ničí?

S teplým počasím a sluncem zalitými dny přichází ten ideální čas na letnění pokojových rostlin. Musí se však provádět správně. Letnění, tedy pěstování pokojovek na přímém slunci a na čerstvém vzduchu, může mít na některé druhy rostlin skvělý vliv, jiným by ale mohlo ublížit a v krajních případech je dokonce zahubit. Víte, které rostliny můžete dát bez obav na balkón či do otevřeného okna, a které by naopak měly raději zůstat v místnosti na polici?

Zdroje: marianne.cz, dumazarada.cz, jenzeny.cz

Zhruba ve druhé polovině května nastává ten správný čas na letnění pokojových rostlin. Pokojovým rostlinám pobyt na čerstvém vzduchu velmi svědčí a může výrazně podpořit jejich růst, je ale nesmírně důležité, aby letnění proběhlo správně. Každá rostlina je přece jen trochu jiná – některé svědčí klidně i přímé sluneční záření, jiná je spokojenější v polostínu anebo úplném stínu. Liší se pak pochopitelně i tím, kolik vody a jak častou zálivku ke svému životu potřebují. A právě proto je nutné se při letnění držet několik zásad a vyvarovat se tak situacím, kdy bude rostlinka trpět.

Kam rostliny umístit

V první řadě je třeba si říci, že všechny rostliny byly po celý rok zvyklé na své místo v bytě, na kterém se vesměs udržovala stejná teplota. A pokojovým rostlinám velké výkyvy teplot nesvědčí, natož pak náhlé vystavování horkému letnímu slunci. Pokud se tedy rozhodnete umístit své pokojové rostliny ven například na balkón nebo na zahradu, nejdříve jim zajistěte dostatek stínu, ve kterém si mohou postupně zvykat na teplé počasí.

Kapradiny raději nechte v absolutním stínu. Slunce jim vůbec nesvědčí. Zdroj: Shutterstock

Subtropické druhy rostlin stačí ve stínu držet kratší dobu, zhruba týden. Následně je můžete na pár hodin denně umístit klidně i na přímé slunce. Když si pokojovky dostatečně zvyknou, zvládnou pak na slunci celý den. Rostliny, které mají raději polostinná místa, je lepší po celé léto držet raději pod stromem. To samé i rostliny milující stín. I když například ty je lepší zanechat doma na místě, na které jsou dlouho zvyklé, aby je slunce případně neponičilo.

Pozor na déšť a škůdce

Pokud venku panuje opravdu horké počasí, budete muset rostliny zalévat častěji, než jste zvyklí. S tím ale může pomoci i lehký déšť, který je krásně osvěží a navíc vás na chvíli připraví o starosti. Dejte jen pozor při velkých bouřkách, silných větrech anebo kroupách. Ty by vaše rostoucí miláčky mohly zcela zničit.

A obezřetní buďte, i co se škůdců týče. Přece jen na zahradě může pokojové rostliny napadnout mnohem více škůdců, než by hrozilo doma na poličce. Každý den tak pokojovky kontrolujte a případně je preventivně ošetřete vhodnými postřiky.

Kaktusy můžete nechat klidně i celý den na slunci. S blížícím se deštěm je ale ukryjte pod střechu. Zdroj: panattar / Shutterstock.com

Které rostliny milují slunce a které jej naopak nemohou vystát?

Mezi subtropické rostliny, které se mohou bez obav vyhřívat celé dny na slunci, jakmile si zvyknou, patří například kaktusy, sukulenty, aloe vera, juky anebo palmy. Většina z nich bez problému zvládne i lehké deště. Výjimkou jsou jen kaktusy a sukulenty. Ty před deštěm raději schovejte pod střechu.

Fíkusy, zelence, draceny, monstery anebo třeba orchideje si budou lépe hovět v polostínu. A zcela bez dosahu přímých slunečních paprsků si budou nejlépe žít nejrůznější kapradiny, azalky anebo břečťany. Ty, jak už bylo zmíněno, z jejich domácího stanoviště pro jistotu ani nevynášejte.