Linda Hájíčková 6. 7. 2024 clock 3 minuty video

Plevel je věčný nepřítel všech zahrádkářů. Co byste ale řekli na to, že se ho v horkém letním dni dokážete zbavit i během pouhého jednoho dne? Opravdu je to možné! Vyzkoušejte ty nejúčinnější metody, které si s plevelem hravě poradí i bez velké dřiny a námahy. Je to naprosto geniální!

Jakmile se plevel jednou objeví, rychle se šíří a bere prostor rostlinám, které pěstujete. I když se může zdát jako nezničitelný, v horkých dnech máte ideální příležitost zasáhnout a zbavit se ho jednou provždy! Plevel je totiž oslabený a dehydratovaný, díky čemuž se dostáváte do značně výhodného postavení. Připravte se proto na úspěšný boj proti plevelu a získejte krásnou a čistou zahradu bez jediné invazivní rostliny kolem. Jak se zbavit plevele i bez chemie, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Plodná zahrada: Zdroj: Youtube Slanou vodu mezi spáry Jedním z nejjednodušších, a přitom velmi účinných způsobů, jak se zbavit v horku plevele, je použitím horkého slaného roztoku. Sůl má silný dehydratační účinek, a proto ve spojení s vroucí vodou plevel rychle zničí. Tato metoda je vhodná především na chodníky a příjezdové cesty, kde nechcete, aby cokoliv rostlo. Nasypte v poměru 1:2 sůl do vody a přiveďte k varu. Jakmile se sůl ve vodě rozpustí, nalijte ještě vroucí roztok přímo na plevel. close info Profimedia zoom_in Slaná vroucí voda je osvědčená metoda, která vždy zabere. Hubení plevele s dlouhými kořeny Líh či tvrdý alkohol je další prostředek, který lze efektivně použít proti plevelu. Podobně jako sůl, tak i tyto tekutiny dehydratují plevel a brání mu v dalším růstu. Líh buď můžete použít nezředěný nebo ho smíchejte s vodou v poměru 1:2. V obou případech nastříkejte směs přímo na plevel a sledujte, jak líh rychle působí zejména v horkých dnech, kdy je plevel obzvlášť náchylný k vyschnutí. Kyselá zbraň na plevel Čerstvě vymačkaná citronová šťáva má natolik vysokou kyselost, že dokáže účinně zabíjet i plevel. Za horkého a slunného počasí s ní proto polijte nežádoucí plevel, jehož listy se rychle spálí a kořeny odumřou. Dejte si však pozor, abyste s ní nepolili okolní rostliny, na které by citronová šťáva měla stejný účinek. close info Profimedia zoom_in Vymačkejte z jednoho citronu šťávu, kterou poté použijte na plevel. Využití dřevěného popela Užili jste si grilování, ze kterého už zbyl jen dřevěný popel? Místo toho, abyste ho vyhodili, použijte popel ze dřeva na mech, který často roste na chodnících nebo v trávníku. Obsahuje totiž vysoké množství vápníku a dalších minerálů, které plevel zaručeně zahubí. Rozsypte popel přímo na mech, kde ho nechte působit. Uvidíte, že po něm brzy nezbude ani památky! Roztok z dezinfekce Pokud se rozhodnete jít chemickou cestou, můžete vyzkoušet sílu zředěné dezinfekce, která zničí plevel rychle a efektivně. Stačí důkladně smíchat 2 dl dezinfekce se 4 l vody a roztok aplikovat přímo na plevel, který vám roste ve spárách mezi dlaždicemi na chodnících, terase či příjezdové cestě. Použitím dezinfekčního roztoku zajistíte, že se plevel na ošetřená místa po dlouhou dobu nevrátí. Související články close Zahrada Nejjednodušší a nejúčinnější babské metody boje s plevelem video close Zahrada Po přesličce nezůstane na zahradě ani stopa: Zapamatujte si tento jednoduchý způsob boje s plevelem video Zdroje: tetadrogerie.cz, svetkreativity.cz, prostreno.cz

tag Dezinfekce Dlaždice Chemie Chodník Plevel Sůl Terasa Trávník

