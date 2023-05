Chcete nejkrásnější muškáty široko daleko? Pěstujte je jako profíci

Okna plná muškátů vypadají nádherně, kdo by se jimi nepokochal. Ostatně, pamatujeme si je hlavně z dětství, kdy líbezné bohaté květy zdobily příbytky našich babiček. Toužíte také po podobné nádheře? Pojďte se s námi podívat na pár tipů, jak mít okna pestrobarevnými muškáty zaručeně obsypaná. Jak mít ty nejkrásnější muškáty?

Vypěstujte si tolik krásných květů muškátů, kolik jste nikdy před tím neměli. Vyzkoušejte jednoduchou metodu a zvelebte své obydlí.

Muškáty jako ochránci před komáry

Muškáty neboli pelargonie nejsou jen krásnou ozdobou vašich oken, jsou také velmi účinnými pomocníky chránícími vaši pohodu a zdraví. Jak? Jednoduše. Pelargonie patří mezi květiny, které nevoní bodavému hmyzu, hlavně komárům. Pokud jimi tedy ozdobíte okna do domu, vytvoříte tak nejen oázu krásy, ale i neprostupnou hradbu pro obtěžující hmyz.

Jako profík

Muškáty preferují rovnoměrně vlhkou půdu, ale nezalévejte je příliš často, aby nedocházelo k přemokření. Nechte vrchní vrstvu půdy mírně vyschnout mezi zaléváním.

Muškátům svědčí hodně světla a nevadí jim sluneční paprsky, proto jsou dokonalou ozdobou oken. Naopak stín pro jejich pěstování není zcela vhodný, muškáty ve stínu a polostínu mnohem méně kvetou. Umístěte je na místo, kde dostanou přímé sluneční světlo nejméně 6 hodin denně.

Muškáty vyžadují půdu s dobrým odvodněním. Můžete přidat do půdy perlit nebo jiné materiály, které pomohou zlepšit odvodnění.

Hnojte muškáty pravidelně během vegetačního období. Použijte vyvážené hnojivo nebo hnojivo s vyšším obsahem fosforu, které podporuje kvetení.

Pravidelně odstraňujte odkvetlé květy, aby se podpořil další růst a kvetení. To zabraňuje také tvorbě plodů, které mohou vyčerpat energii rostliny.

Provádějte pravidelný řez pro udržení tvaru a podpory větvení rostlin. Řez proveďte, když je rostlina příliš dlouhá nebo nepravidelná. Můžete také odstranit slabé větve a zlepšit tak vzdušnost.

Pravidelně prohlížejte muškáty a vyhledávejte příznaky škůdců nebo chorob, jako jsou mšice, molice, plísně nebo houbové infekce. Případně použijte vhodné prostředky proti nim.

Na zimu přesuňte muškáty dovnitř a umístěte je na světlé místo.

Z jednoho muškátu plné okno

Muškáty nejsou nijak náročné na pěstování. Pokud máte starší rostliny, není nutno se jich hned zbavovat. Naopak. Namnožte je, ať se můžete kochat krásnými květy dosyta.

Jak na to? Podívejte se v přehledném videu:

Dodržujte pár dobrých rad a nebudete se stačit divit.

Postačí vám jeden zdravý a košatý muškát. Poznáte jej tak, že bude mít hned několik nádherně bohatých a dlouhých větví. Seřízněte je a na muškátu ponechejte několik málo listů. Odříznuté větve ještě zkraťte a udělejte z nich několik kratších kusů. Pokud je to potřeba, z řízků odstraňte spodní listy. Tím snížíte odpařovací povrch rostliny a ona soustředí svou energii k dobrému zakořenění. Připravte si plastové kelímky, třeba od jogurtu, naplňte je vhodným substrátem, který mírně zalijte. Následně si připravte ještě kelímek s vodou a mističku se stimulátorem zakořenění.

Muškáty jednoduše nařízkujte a použijte pytlíkovou metodu. Zdroj: encierro / Shutterstock.com

Malé rostlinky do igeliťáku

Každý jednotlivý řízek namočte do vody, poté jej ponořte do stimulátoru. Jakmile tak učiníte, zasuňte řízek do substrátu asi 2 cm hluboko. Mírně je tam přitlačte substrátem a substrát nezapomeňte porosit. Jakmile máte hotovo, přichází čas na malý trik, který muškátům pomůže.

Každý kelímek s řízkem vložte do igelitového sáčku a uzavřete. Je to jeden ze způsobů, jak vytvořit rostlinkám podmínky jako ve skleníku, díky nimž proces zakořenění proběhne rychleji a malým muškátům se bude dařit. Takto upravené řízky umístěte na parapet a nechte je odpočívat. Zhruba po čtyřech dnech je můžete z igelitu vysvobodit.

Muškátům svědčí dostatek světla a tepla. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Muškáty milují i kávu

Pokud chcete, aby muškáty prospívaly, dopřejte jim zálivku s rozvahou. Přemokřeným rostlinám se dobře dařit nebude. Necháte-li je naopak proschnout a zalijete je až poté, vzpamatují se snáz. Zároveň je dobré muškátům dopřát dostatek živin, ale nemusíte nutně běžet pro hnojivo do obchodu. Až si budete dělat ranní nebo odpolední kávu, vzpomeňte si na ně a schovejte pro ně kávovou sedlinu.

