Zajímá vás, jak mít letos jednoduchým způsobem větší úrodu pěstovaných okurek? Máme pro vás pár osvědčených tipů, které vám to dozajista zaručí!

Okurky patří k jedněm z nejčastěji pěstovaných domácích plodin. Je to nejen pro její nenáročnost, ale i pro pestré využití v kuchyni. Pokud tedy chcete, aby byla vaše sklizeň bohatá, stačí dodržovat několik základních principů pěstování. Co vše je potřeba pro větší úrodu okurek?

Jak pěstovat okurky od semínek až po sklizeň? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu ZAHRADA PRO RADOST:

Zdroj: Youtube

Správné hnojení

Pro zvýšení výnosů neváhejte okurkám během sezóny dodávat pravidelně potřebné živiny. Ideální je používat organické hnojivo s vyváženým obsahem makroživin, tedy dusíku, fosforu a draslíku. Díky tomu se dočkáte mnoha květů, které se postupně promění ve zdravé a kvalitní plody.

Vyzkoušet můžete například tolik opěvované mléko, které obsahuje spoustu výživných látek podporujících růst okurek. Smíchejte ¼ l mléka se 2 l vody a použijte ve formě zálivky. Pro zvýšení obranyschopnosti lze přidat i pár kapek jódu. Ke každé rostlině nalijte 1 velkou sklenici připraveného roztoku, a to nejlépe ihned po jejich zasazení. Následně hnojivo využívejte každých 14 dní, nejlépe navečer.

close info wertinio / Shutterstock zoom_in Pro zvýšení výnosů neváhejte okurkám během sezóny dodávat pravidelně potřebné živiny.

Odpovídající zálivka

Okurky pravidelně zalévejte, hlavně v horkém a suchém počasí. Nejlepší je tuto činnost provádět hned ráno, a to přímo ke kořenům, abyste zbytečně nenamočili listy. Půda by měla být mezi jednotlivými zálivkami mírně vlhká, ale nikdy promáčená.

Zbytečně by hrozilo riziko vzniku hniloby kořenů. Okurky doslova nesnáší studenou vodu, tak se jejího používání raději vyvarujte.

Užitečný mulč

Díky mulčování půdy dopřejete okurkám mnoho příjemných benefitů. Mulč pomáhá udržovat vlhkost v půdě, potlačuje růst plevele a chrání kořeny před slunečním zářením. Jako mulčování můžete použít slámu, seno, drcenou kůru nebo štěpku.

Sklízejte včas a postupně

Sklizeň uzrálých okurek probíhá zhruba od poloviny června až do poloviny října. Jakmile jsou zralé, neváhejte je sklidit. Pokud byste je zbytečně nechávali na záhoně příliš dlouho, zbytečně byste si snížili žádaný výnos. Na rostlině by vznikalo méně květů a veškerá energie by šla hlavně do uzrálých okurek.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Sbírejte okurky vždy šetrně!

Šetrná sklizeň

Při sklizni okurky opatrně oddělte od rostliny tak, abyste nepoškodili okolní výhony a neměnili jste rostlině její přirozenou polohu. Na velké plody salátových okurek raději použijte ostrý a vydezinfikovaný nůž.

