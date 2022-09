Jak namnožit africké fialky: Je to jednodušší, než si většina lidí myslí

Africké fialky se staly velmi populární pokojovou rostlinou. Jsou to nenáročné rostliny, které mají chlupaté a tučné lístky. Jak správně a jednoduše si fialku namnožíte? Způsobů je hned několik!

Africká fialka (Saintpaulia), jak její název napovídá, pochází z Afriky, odkud ji do Evropy přivezl baron Saint Paul. Od té doby se podařilo vyšlechtit přes 20 000 odrůd! Nyní si můžete vybrat mezi různobarevnými odrůdami s kadeřavými či vícebarevnými květy.

Množení jednotlivých listů

Rozmnožování lístků ve vodě patří mezi nejběžnější a nejoblíbenější metody. Z květináče vyberte takové lístky, které jsou vyzrálé. Pomocí skalpelu, žiletky nebo nůžek uřízněte šikmo řapík listu slouhý okolo dvou až čtyřech centimetrů.

Tyto listové řízky poté umístěte do nádobky s vodou. Ponořený může být pouze spodní konec, tudíž zakryjte předem nádobu alobalem nebo potravinářskou folií, udělejte díru a list do ní vložte. Voda by měla být odstátá a měkká. Po třech až pěti týdnech bude mít vaše nová rostlinka kořínky. V tu dobu je vhodné sázení. Podívejte se na video, kde je celý postup množení i výsadby:

K zakořenění listového řízku někteří pěstitelé používají také buď agroperlit nebo mech. To se hodí například u velmi malých odrůd. Jestliže nemáte místo pro několik nádobek s vodou, pak můžete použít zipové sáčky s trochou vody či vlhkým mechem.

Identické dceřiné rostlinky

Může se stát, že rostlina vytvoří boční odnož, kterou lze použít k rozmnožení. Její genetika bude naprosto stejná s mateční rostlinou. Dceřinné rostliny vyrůstají dvěma způsoby. Buď přímo z kořenů nebo místo květních stvolů v paždí mladých listů. Jestliže roste z kořenů, pak rozmnožení bude mnohem jednodušší. Celou rostlinu vyndejte z květináče, opatrně oddělte a obě rostlinky znovu zasaďte.

Jednotlivé rostlinky africké fialky zasaďte zvlášť do květináče. Zdroj: Shutterstock

Pokud vyrůstá v paždí listů, nechte ji tam, dokud nebude mít několik párů listů. Poté obezřetně vylomte a postupujte stejně, jako při rozmnožování listových řízků. Ze začátku se bude zdát, že je rostlinka trochu pochroumaná, ale je to jen dočasný efekt, jak se dělila o místo s mateční rostlinou. Po pár dnech získá normální vzhled.

Zalévání jedině do misky

Taková menší rada na závěr je, jak byste měli správně africkou fialku zalévat. Její chlupaté listy totiž nemají rády vodu, a proto je důležité, abyste rostlinu nezalévali horem. Pokud byste tak činili, pak lístky můžou chytit nevzhledné skvrny či dokonce hnilobu. Při dodržení tohoto základního pravidla zajistíte rostlině bujný růst a mnoho barevných květů.

Pod květináčem s fialkou mějte ještě misku, kam nalévejte vodu. Zdroj: Shutterstock

Zdroje: saintpaulia-africkefialky.websnadno.cz, prima-receptar.cz, idnes.cz, youtube.com