Jak množit broskve krok za krokem? Nejlepší cestou je očkování

Broskve už jsou sklizené, ale teď je ten správný čas na očkování. Je to jeden ze způsobů štěpování, kterým lze množit, respektive „naklonovat“ oblíbenou broskvoň. U broskvoní a meruněk se provádí očkování právě na přelomu srpna a září, kdy je nejlepší čas na uchycení.

Množení broskvoní štěpováním

Mám respekt už k prořezávání stromů, štěpování je pro mě malé kouzlo, které radši nechám na odborníka. Nicméně mě zajímá, v čem očkování spočívá a na co si mám u broskvoní dát pozor. Štěpování obecně se používá pro množení ovocných stromů, které jsou pro nás genově významné. Na kvalitní, zdravou a dobře rostoucí podnož štěpujeme, respektive transplantujeme očka nebo rouby ze stromku, jehož plody chceme mít. Můžeme proto použít „genetický materiál“ ze stromů, které máme na zahradě nejraději.

I v našich krajích mohou dozrát šťavnaté broskve Zdroj: Shutterstock.com / Alexey Stiop

Pro namnožení je důležitý i výběr podnože

Už jen výběr podnože je věda sama o sobě. Dnes je možné zakoupit nejen podnože vypěstované u nás, ale také v zahraničí. Podnože vybíráme podle kvality podmínek, ve kterých bude strom růst. Konkrétně podle chemických a fyzikálních vlastností půdy. Důležité mohou být také nároky na mrazuvzdornost a teplotu. I kompatibilnost je různá, jelikož podnož nemusí být nutně broskvoň, ale lze použít i slivoň. Podnože čelí různě i nemocem a škůdcům. Vidíte, že kritérií je obrovská řada. Raději si proto nechejte s výběrem podnože poradit od odborníka.

Roubování versus štěpování broskvoní

Zpět ke štěpování. Tu „transplantaci“ lze provést dvěma základními způsoby. Roubování a očkování jsou způsoby, jak vegetativně záměrně rozmnožit kulturní rostliny. Běžně jde o ovocné keře nebo stromy, ale je celá řada rostlin, které se štěpují.

Očkování je výhodnější díky tomu, že celá práce na stromku je oproti roubování jednodušší. Není potřeba uchovávat rouby, nepoužívá se štěpařský vosk, ale jen páska. Obyčejně není potřeba ani velké množství oček. V případě neuchycení, lze také postu zopakovat. Zda se očko ujalo nebo ne, je jasně patrné již během několika týdnů. Pro milovníky ovocných stromů je důležité, že v případě broskvoní a meruněk se zpravidla očkuje, protože roubování nemá tak dobré výsledky. Celá věda spojená s roubováním řeší uchovávání a kvalitu roubu i podnože a vhodné načasování k jejich ideálnímu spojení. Očkování je prostě u broskvoní jednodušší a účinné.

Na roubování i očkování se používají různě tvarované nožíky. Zdroj: Shutterstock.com / Andrea Mangoni

Jak se provádí množení očkováním?

Na očkování se používá očkovací nůž a igelitová páska, dříve se k upevnění používal lýkový provaz. Podnož je potřeba očistit, případně trochu odkopat. Samozřejmě je potřeba hlavně materiál z „klonovaného“ stromu s očky. Používají se vyzrálé odlistěné letošní letorosty, které se uchovávají zabalené v mokré látce. Můžou se také uříznout čerstvé přímo před zákrokem. Velikost očka i podnože musí být přiměřená. Při velkých rozdílech se očka neuchytí, případně nerostou.

Postup při štěpování – očkování Zdroj: Shutterstock.com / garanga

Samotný zákrok se provádí zhruba 10 cm nad povrchem, ideálně na návětrné straně podnože. Na kmeni podnože se nožem čistě provede řez ve tvaru „T“ o délce zhruba 3 cm. Kůra se mírně odchlípne a takto připravená kapsa je nachystaná na očko. Z roubu se růstové očko odřízne jen velmi mělce. Očko se odřízne jedním táhlým řezem asi jen do hloubky 2 mm a okamžitě se vloží do kapsy na podnoži. U této činnosti je naprosto nezbytné zachovat čistotu a očka se dotýkat jen nožem a prstem z vnější strany. Po umístění očka do kapsy se páskou kmínek obtočí. Již během dvou týdnů bude patrné, zda se očko ujalo. Pokud se pokus nezdařil a očko zaschlo, můžete pokus o štěpování zkusit znovu.

Zdroje: www.zahrada.sk, vseozahrade.eu, primadoma.tv