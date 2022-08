Výhony jahod neházejte na kompost: Udělejte si z nich vlastní sadbu zadarmo

Pěstujete si na zahradě své vlastní jahody? Neutrácejte za nové sazenice, poradíme vám, jak si je můžete množit sami. A právě srpen je k tomu naprosto ideální.

Pokud patříte mezi pěstitele jahod, určitě jste si všimli, že už vyhánějí dlouhé šlahouny s odnožemi nových sazenic. A právě díky nim si můžete zabezpečit další úrodu na příští sezonu.

Jsou vaše jahody božské? Použijte je na sazenice

Jahody potřebují vždy po pár letech pěstování omladit. Většinou jsou to tak 3 až 4 roky, kdy je nutné záhon obnovit, protože po této době podstatně klesá jejich plodnost. Právě ve druhé polovině prázdnin nasazují mateřské rostliny výhony s dceřinými sazeničkami. Aby se jahodník absolutně nevyčerpal, je nutné rozrostlé šlahouny oddělit. A vůbec se jich nemusíte zbavovat, protože si z nich můžete udělat nové sazenice. Nové jahody budou plodit hned příští rok a budou mít stejné vlastnosti jako původní mateřská rostlina.

Jahody potřebují vždy po pár letech pěstování omladit. Zdroj: Shutterstock

Nepoužívejte první odnože

Jakmile se jahodníky s počátkem sluníčka začnou na jaře rozrůstat, tvoří kromě květů a plodů také postranní výhonky. Ty k množení nevyužívejte, ale rostlinu jich zbavte. Jahodníky se nebudou vysilovat a pověnují se hlavně zrání červených jahod. První odnože můžete využít jako perfektní zelené hnojivo na kompost.

Použijte odnože po odplození

V době zrání jahod vytvoří sazenice nové výhony, které můžete po sklizni plnohodnotně využít. Jakmile se na nových malých rostlinkách na šlahounech vytvoří základní srdíčko, budete ji moci odstřihnout. Dceřiné odnože mohou někdy dosáhnout až délky 1,5 m a snadno vytvoří i dalších 5 nových rostlinek. Nejkvalitnější jsou první dvě, které jsou nejblíž mateřské rostlině a mají dostatečně vyvinuté srdíčko. Opatrně je odstřihněte vydezinfikovanými zahradnickými nůžkami. Ostříhejte od jahodníků i ostatní šlahouny, budete tak mít připravený záhon na zimní sezonu.

Zakořenění někdy není nutné, ale můžete

U nových sazeniček odstřihněte dlouhé odnože a v případě, že ještě nemají dostatečně vyvinuté kořeny, můžete je vložit do sklenice s vodou a nechat vykořenit.

Sazenice s kořínky

Obvykle mívají mladé rostlinky již vyvinutý kořenový systém, a proto je můžete vsadit přímo do půdy. Udělejte vždy menší jamku a zvlhčete ji vodou. Sazenici dejte do země tak, aby byly pučící kořínky v zemině, ale aby nad ni koukalo srdíčko. Kdyby bylo pod hlínou, mohlo by velice snadno uhnít. Pak už jen rostlinky pečlivě zalévejte. Zhruba po 2 týdnech nové rostliny přihnojte, lze využít i vhodný mulč ve formě sena nebo posečené trávy.

Správná výsadba: Srdéčko jahodníku musí být nad zemí Zdroj: Ludmila Dušková

Zkuste metodu bez stříhání výhonků

Každý pěstitel má svou metodu a ke každé vždy existuje nějaké pro i proti. A většinou vždy bývá jedna oslavována a druhá zatracována. Vyzkoušet tedy můžete i druhý způsob množení a posouzení, která je lepší, bude jen a jen na vás. Ve chvíli, kdy jsou sazenice stále připojeny šlahouny k mateční rostlině, nechte je buď samovolně zakořenit, anebo je vsaďte do půdy. Mladý jahodník bude dostávat živiny jak z kořenů, tak i od mateční rostliny.

Koukněte na celý postup na videu zde:

