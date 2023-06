Jak množit kanadské borůvky? Jsou 3 způsoby a všechny zvládne i začátečník

Oproti lesním borůvkám jsou ty kanadské poměrně větší a šťavnatější. Chcete jich mít na své zahradě záplavu? Namnožte si je, je to jednoduché a vyhnete se tak utrácení za nové sazenice. Zkušený zahradník vám poradí, jak na to.

Borůvky jsou neskutečně zdravé a chutné ovoce. Mají málo cukru a jsou vhodné i pro lidi s diabetem obou typů. Také jsou velmi oblíbeným keříkem zahrádkářů, kdo by si nechtěl natrhat čerstvé borůvky přímo na zahradě a pochutnat si nich? Ukážeme vám, jak si borůvky jednoduše namnožit a znásobit jejich úrodu do nadcházejících let. Zvládne to i začátečník.

Bez předchozích zkušeností

Množení kanadských borůvek vyžaduje jisté zkušenosti a znalosti v oblasti jejich pěstování. My vám ale přinášíme postup, který je stoprocentně úspěšný, povede se na první dobrou a zvládne jej i úplný pěstitel začátečník.

Podívejte se ve videu:

Vezměte si vzrostlý keřík borůvky. Najděte silný boční stonek a nad substrátem z něj odstraňte polovinu kůry opatrně tak, aby větvička zůstala na mateřské rostlině. Nebojte se kůru oříznout až na dřevo, vytvoříte tak místo, kudy pustí nové kořeny.

Připravte si potravinářskou fólii, naplňte ji vhodným substrátem a obalte jím vyřezané místo na větvičce borůvky, substrát v nově vzniklém balu by se měl dotýkat rašeliny u mateřské rostliny, odkud bude brát vláhu, abyste nemuseli balíček zalévat. Pak už zbývá jen čekat, dokud větvička nepustí nové kořeny. Jakmile jich má dost, odštípněte ji a zasaďte na vhodné místo.

Ohněte hřbet

Dalším efektivním způsobem je hřížení. Ani to není nijak složité, jen budete potřebovat zdravou pružnou rostlinku. Najděte pružnou boční větev a ohněte ji opatrně k substrátu, měla by být co nejblíže stonku mateřské rostliny. Větvičku na místě, kde se dotýká zeminy zase opatrně zbavte kůry, mělo by koukat dřevo, přichyťte kolíkem v zemi a zasypejte výživným substrátem. Nezapomeňte pravidelně zalévat.

I tady by měly na větvičce vyrůst pevné kořínky. Jakmile zakoření, odřízněte větev od původní rostliny a přesaďte na vhodné místo.

Namnožte si rostlinky borůvek, ať máte co největší úrodu. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Řízkování, sázka na jistotu

Řízkování je jeden z nejklasičtějších postupů. Prohlédněte si mateřskou rostlinku a vyberte si krásné silné větvičky. Ostrým nožem nebo nůžkami odštípněte větvičku dlouhou alespoň 12 centimetrů, s průměrem alespoň půl centimetru.

Ze spodní části větvičky odstraňte kůru až na dřevo, klidně do výšky pěti centimetrů, posypejte stimulátorem růstu a zasaďte do vhodného substrátu. Nebojte se větvičky zasunout hlouběji, třeba až pět centimetrů pod substrát. Pravidelně zalévejte a nechejte zakořenit. Ideálním místem pro řízky je pařeniště, proces zakořenění se tak urychlí.

Zdroje: www.youtube.com, www.ireceptar.cz, www.dumazahrada.cz