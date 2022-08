Srpen je ideální na množení kosatců: Takto nové sazenice vykvetou už příští rok

Oblíbili jste si kosatce? Jsou vznešené, atraktivní a k pěstování naprosto nenáročné. Rozšiřte si jejich řady na příští sezonu. Poradíme vám, jak si je můžete sami množit.

Kosatce jsou šlechtického rodu

Víte, co má kosatec společný s duhou? Dostal jméno podle řecké bohyně tohoto nebeského útvaru. Možná ho také znáte pod názvem iris. Kosatce znali už staří etruskové, protože na jejich nábytku ze 7. století před naším letopočtem najdete malby kosatců. A třeba na Krétě byly objeveny fresky s motivy těchto květů z období roku 2100 před naším letopočtem. Nejenže je iris státním znakem Francie, ale už za vlády Karla Velikého byl symbolem římské říše. Jedná se prostě o nádhernou a vznešenou květinu.

Nejenže je iris státním znakem Francie, ale už za vlády Karla Velikého byl symbolem římské říše. Zdroj: Visharo / Shutterstock

Právě nastal ten správný čas

Pokud si chcete rozšířit sbírku pěstovaných kosatců, nejvhodnější na přesazování a dělení je právě čas od druhé poloviny července do konce srpna. V případě že pěstujete kosatce na jednom záhoně déle než 3 roky, je změna lokality velice prospěšná. Stejně tak je důležité i rozdělení rostliny na více částí, protože starší kosatce přicházejí o své oddenky a podepisuje se to i na jejich vzhledu. Navíc jejich množení zvládne opravdu každý.

Začněte listy

Rostlinu byste měli připravit nejprve zkrácením jejich listů. Pusťte se do něj hned, jakmile kosatce odkvetou, což bývá nejčastěji koncem srpna. Usnadníte si práci, až je budete vyrývat z půdy a dělit.

Jak má vypadat správný trs k zasazení

Každá zelená část rostliny by měla mít dvou až tříčlánkový oddenek. Zbytek zkraťte, můžete odříznout oddenek i přebývající kořeny.

Množte jen starší jedince

V případě že budete množit mladé rostliny, úspěšní jistě nebudete. Nejvhodnější jsou minimálně tříleté kosatce. Jejich kořenový systém je už dostatečně vyvinutý, stejně tak jako stonek a listy.

Jak dostat kosatec z půdy

Nejprve lehce zeminu narušte kovovými hrabičkami a posléze můžete vyrýt větší trsy kosatců pomocí vidlí. Buďte maximálně opatrní, aby nedošlo k žádnému poškození kořenového systému. Zaměřte se jen na dostatečně staré rostliny, které bude následně možné rozdělit na jednotlivé oddenky. Všechny ostatní drobné kořínky odstraňte. V tomto stavu nechte rostlinu zaschnout do druhého dne a lehce ho zasypte dřevěným popelem.

Postarejte se o kosatce i po odkvětu. Květní stvoly uřízněte nízko nad zemí, ale zelené listy nelikvidujte. Zdroj: shutterstock.com

Správná výsadba

Nikdy nesázejte oddenek příliš hluboko, po výsadbě by měl částečně zůstat nad zemí, aby nedošlo k jeho zahnívání. Můžete použít i osvědčený trik, kdy si připravíte dvě jamky a do každé z nich vložíte polovinu kořenů. Následně přihrňte zeminu, lehce přimáčkněte a zalijte. Oddenky postupně zakoření do zimy a příštím rokem se můžete těšit na jejich nové výhonky plné květů.

