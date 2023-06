Jak množit levanduli? Existují tyto 3 způsoby: Snadný, rychlý a jednoduchý

Levandule je romantická bylina, která nám v našich zahradách a na balkonech připomíná půvaby Středomoří nebo atmosféru jihofrancouzské Provence. Ale nejen to, levandule je vonná byliny se zdravotními účinky známými po staletí. Chcete si ji namnožit? Poradíme vám.

Levandule patří mezi nejoblíbenější byliny našich zahrad, teras nebo balkonů. Je to nenáročná a skromná rostlina, která ovšem nadělá mnoho parády. Máme ji rádi pro nostalgii starých babičkovských časů, evokuje nám slunce a vůni prázdnin. Patří mezi byliny, které nejvíc navštěvuje užitečný hmyz, především včely a čmeláci.

Určitě uděláte dobře, pokud si levanduli napěstujete ve větším množství. Nemusíte ji kupovat, rozmnožte si ji z vlastní výsadby. Využijete ji nejen na zahradě, ale i v domácnosti.

Původ

Název levandule (Lavandula) pochází z latinského slova lavare - mýt se. Levanduli pro její účinky využívaly již starověké národy. V Egyptě se používala do balzamovacích olejů a k výrobě parfémů. Staří Římané a Řekové levanduli využívali v lazebnictví a lékařství. Ve středověku se rozšířila do celé Evropy díky mnichům, kteří levanduli začali ve velkém pěstovat a používat k léčebným účelům.

Levandule patří mezi nejoblíbenější byliny našich zahrad, teras nebo balkonů. Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

Proč pěstovat levanduli

Mnozí z nás si pamatují na voňavé levandulové polštářky, které babička dávala mezi prádlo, aby se do něho „nedali moli“. Pověšené snítky zdobily nejednu světnici a obzvláště ložnici. Levandule obsahuje vonné silice, které příznivě působí na naši psychiku, pomáhají od depresí, stresu, křečí a proti bolestem hlavy. Její antiseptické a antibakteriální účinky se využívají na výrobu kloktadel, čajů, mastí, tinktur a olejů. Léčí se jimi záněty, má hojivé účinky, podporuje trávení, je příznivá na žlučník a játra.

Levandule zklidňuje pokožku, proto se hojně používá v kosmetickém průmyslu a pro svoji osobitou vůni se využívá na výrobu parfémů. Je jedinečná jako koření k přípravě slaných i sladkých pokrmů. V zahradě udělá parádu a dokonce odhání savý hmyz na rostlinách. To jsou docela pádné důvody, proč byste měli levanduli pěstovat a namnožit si ji.

V následujícím videu se dozvíte, jak správně množit levanduli:

Množení výsevem

Polovina února až březen je ideální dobou na výsev semen levandule. Do tří dílů navlhčeného výsevního substrátu přimíchejte jeden díl písku. Semínka rozprostřete po povrchu substrátu a poprašte jemnou vrstvou zeminy. Výsadbový kontejner umístěte na světlé a teplé místo. Ideální teplota na klíčení je 20 °C. Rozprašovačem udržujte substrát vlhký, pro lepší klima můžete ze začátku kontejner přikrýt folií. Mladé rostlinky po dosažení výšky asi 3 cm přepikýrujte do kelímků nebo sadbovačů se speciálním substrátem pro levandule nebo použijte běžný substrát obohacený pískem v poměru 1:1. Zesílené sazenice vysazujte na venkovní stanoviště po polovině května, do přenosných nádob můžete dřív. Podmínkou je, aby jarní mrazy mladé sazenice neponičily.

Množení řízkováním

Velkou výhodou této metody množení je, že můžete využít jarní a letní termíny. V dubnu až červnu odeberte z mateční rostliny asi deseti centimetrové bezkvěté výhony. Mírně zaštípněte vrchol, spodní část očistěte od lístků tak, aby na celém rostlinném řízku zbylo 4-5 lístků. K lepšímu zakořenění je můžete namočit do stimulátoru a poté zasadíte do vlhkého substrátu promíchaného s pískem. Po zakořenění vysázejte jednotlivé rostlinky do květináčů. Až namnožená levandule zesílí, přesázejte ji na chráněné stanoviště. Proti omrznutí na ni v zimě položte například chvojí.

Letní množení na konci srpna má podobný postup jako jarní. Jen rostlinné řízky z levandule odstřihněte s asi dvoucentimetrovou dřevnatou spodní částí. Určitě použijte kořenový stimulátor, aby mladá levandule rychleji zakořenila a stihla do podzimních mrazíků zesílit. Přesazením do pařeniště nebo na chráněné místo zvýšíte šanci na zimní přežití.

Levandule se celkem snadno množí řízkováním. Zdroj: Profimedia

Množení hřížením

Tento způsob rozmnožování je nenáročný a jednoduchý. Spodní výhon u mateční rostliny ohnete a zasypete hlínou tak, aby její vrcholová část vyčnívala nad zeminu. Při pravidelném zalévání stonek zakoření za několik týdnů. Po odstřižení od mateční rostliny budete mít samostatnou sazenici levandule.

Náš tip na jednodušší hřížení: pro lepší manipulaci s výhonem levandule použijte vytvarovaný drát do „u“. Ohnutý výhon zafixujte drátem zapíchnutým do země. Stonek nebude mít tendenci se zvedat a při větru bude stabilnější. Dojde k rychlejšímu zakořenění.

