Jak množit muchovník: Je několik možností, každá má svá pravidla

Máte na zahradě nenáročný muchovník a chcete se každý rok dočkat bohaté úrody? Stačí mu opravdu málo, vyžaduje hlavně dostatek volného prostoru, světla a vzdušné místo. Pokud byste rádi sklízeli plné mísy plodů, pořiďte si více keřů. A nemusíte za ně utrácet spoustu peněz! Poradíme vám, jak si je můžete množit sami.

Muchovník neboli indiánská či aljašská borůvka

Zajímavý keř pochází z oblasti Severní Ameriky a Kanady a v dnešní době je na současném trhu k dispozici nespočet kultivarů. Jeho pěstování zvládne i naprostý začátečník. Dokonce je to ještě jednodušší než u podobné kanadské borůvky, která má poněkud vyšší nároky. Muchovníku stačí dopřát dostatečně slunné místo, méně kyselou půdu a o první plody máte postaráno už koncem června či počátkem července. Jsou to tzv. malvice, které se velmi podobají arónii.

Plody muchovníku dozrávají postupně. Zdroj: aquatarkus / Shutterstock.com

V případě, že si pořídíte keříků vetší množství, můžete sbírat plody postupně celé léto. Proto si je zcela určitě namnožte. Počítejte s úrodou až ve druhém roce po výsadbě a také s tím, že čím je muchovník starší, tím více rodí. Některé druhy jsou dokonce mrazuvzdorné.

Zdravé plody s atraktivní chutí

Muchovník je velmi oblíbený především díky svým chuťově zajímavým plodům, které jsou zároveň skvělou zásobárnou zdravého přírodního cukru, vitamínu A, C, E, skupiny vitamínů B celé škály důležitých minerálů, vlákniny a pektinu. Modrofialové bobule je možné konzumovat zasyrova, ale pestré použití mají i v kuchyni, protože se náramně hodí do buchet, koláčů, sirupů, kompotů a marmelád či džemů.

Jakými způsoby můžete množit

Vždy je podstatné, jaký konkrétní druh muchovníku pěstujete. Každý má totiž trochu odlišnou celkovou odolnost a možnou rychlost růstu. Proto se při volbě množící metody řiďte konkrétním kultivarem.

Rozmnožovat můžete semeny

Tento způsob je poněkud zdlouhavý a všechna semena se vám zpravidla neujmou. Důvodem je nejistá klíčivost a nízká životaschopnost semen. Pokud si vysévání chcete zkusit, vysejte semena na podzim a umístěte je ven, protože jim udělá dobře, když projdou mrazem. Brzy na jaře je pak vysaďte do výživného substrátu a přemístěte je do interiéru, než se vyvinou v sazenice.

Zkusit můžete i jeden osvědčený experiment

Použít byste k němu tzv. „zelené“ semeno, které ještě není plně vyzrálé a je bez tvrdého a pevného obalu. Máte dvě možnosti, buď jej můžete vysít do venkovní nádoby, nebo si jej uložit na pár dní do ledničky a následně jej nechat při pokojové teplotě vyklíčit. Jakmile z nich budou sazeničky, pěstujte je minimálně 1 až 2 roky v dostatečně velikých nádobách, než je umístíte do zvolené lokality zahrady.

Rozmnožování z řízků

Muchovník si můžete namnožit také pomocí řízkování, při němž je vhodné zasadit řízky do směsi rašeliny a písku se stálou vlhkostí. Z budoucí rostliny si lze vypěstovat buď zakrslý stromek s holým kmenem, nebo klasický okrasný keř. A jak na to? Buď byste měli odříznout od nejsilnějšího kmínku všechny postranní větvě, zhruba tak do výšky 1 m nad zemí, nebo seřezat pouze kmínky, které jsou u sebe zbytečně blízko.

Kdy provést řez

Keř nemusíte prořezávat každý rok, záleží na vás, jaký chcete mít jeho výsledný tvar. Udržovací řez provádějte vždy v zimních měsících, tedy od prosince nejpozději do počátku března. Odstraňujte již odplozené a poškozené větve, a to hlavně ze spodní části. Lehký prořez je možné udělat ihned po odkvětu.

Rozmnožujte „odkopky“ muchovníku

Jakmile začnou vyrůstat na dospělých jedincích nové malé výhonky, je možné odebrat ty, které mají malé kořínky. V případě, že budou pěvně přirostlé ke kořenovému systému dospělé rostliny, oddělte je ostrým nožem nebo nůžkami a rovnou je zasaďte bud do nádoby nebo přímo do zahrady. Pokud některým ze statných keřů narostl kořenový výmladek, můžete ho odkopnout a stejně tak ho rovnou zasadit.

Muchovník neboli indiánská borůvka je velmi nenáročný keř, který nemusíte prořezávat každý rok. Zdroj: shutterstock.com

Roubování je pro zkušené

Tato metoda již vyžaduje šikovné ruce zběhlého zahradníka. Možná dokonce pěstujete odrůdu, na níž ani nelze roubování aplikovat. Po naroubování počítejte s tím, že za nějakou dobu dojde ke slábnutí růstu. Postup je stejný jako u ostatních dřevin. Muchovník ocení podloží jeřabin a hlohu.

