Jak si namnožit pivoňky: Je to snadné, ale má to svá pravidla

Pivoňky jsou ozdobou každé zahrady, a to nejen díky nádherným květům, ale i pro svou omamnou vůni. A právě teď nastává období, kdy je můžete začít množit. Poradíme vám, jak na to jednoduše a se zárukou úspěchu.

Pivoňky jsou věrné stálice, které vám při dobré péči budou dělat radost i desítky let. Pokud máte na zahradě již vzrostlou a silnou rostlinu, můžete si ji snadno namnožit. Nejvhodnějším časem je období od druhé poloviny srpna do poloviny září. Déle to však neodkládejte.

Pivoňky množte s citem

Na pivoňku musíte jemně, protože je velmi citlivá na každý zásah. Buďte velice opatrní především na její křehké kořeny. Nejprve opatrně okopejte okolí keře a vyjměte ho z uvolněné zeminy. Následně jemně oklepejte půdu mezi jednotlivými kořeny a poté trs rozdělte na několik částí.

Na pivoňku musíte jemně, protože je velmi citlivá na každý zásah. Zdroj: Tetiana Dollezhal/Shutterstock.com

Použít k tomu můžete ostrý vydezinfikovaný nůž, kterým odřízněte malé výhonky, na nichž jsou alespoň tři pupeny a zdravé kořeny. Buďte při této činnosti velmi opatrní, protože kořeny pivoněk bývají velmi pevné a častokrát i dost tlusté. Nikdy byste neměli poranit žádné očko. Výhonky omyjte pod tekoucí vodou a nechte je pár hodin osychat, budou pružnější a bude se vám s nimi lépe pracovat. Není od věci ošetřit kořeny vhodným přípravkem proti plísním, rostlina tak bude mnohem víc chráněna.

Můžete začít s výsadbou

Předem vyhloubenou jámu je dobré na dně opatřit humusem a pískem v poměru 1:1. V případě nepropustné zeminy je vhodné udělat drenáž pomocí štěrku. Poté můžete vysadit novou rostlinu, jen dejte pozor, abyste ji nedali moc do hloubky. Nikdy by totiž neměla být hlouběji než na předchozím stanovišti. Vrchol pupenu by měl být vždy přikrytý zhruba 4 cm vrstvou lehké půdy. Kdybyste pivoňku vysadili moc hluboko, nemuseli byste se dočkat květů. První rok nové pivoňky raději ochraňte na zimní období vrstvou mulče.

Nemnožte pivoňku každou sezonu

Aby se rostlina nevyčerpala, je vhodné vždy mezi množením nechat rozestup několika let. V žádném případě také nemnožte pivoňky, které jsou mladší než pět let.

Nově vysazené rostliny vám v následujícím roce ještě nemusí kvést, běžně to trvá dva až tři roky. Proto mějte s pivoňkou trpělivost a dejte ji tu nejlepší péči. Zdroj: Dzuba Pavel/Shutterstock.com

Kdy pokvetou?

Nově vysazené rostliny vám v následujícím roce ještě nemusí kvést, běžně to trvá dva až tři roky. Proto mějte s pivoňkou trpělivost a dejte ji tu nejlepší péči. Jakmile ji jednou zasadíte, neměli byste ji už v nejbližších letech přesazovat.

Zkuste se inspirovat na videu zde:

Zdroje: www.prima-receptar.cz, www.sazenicka.cz, www.nasezahrada.com