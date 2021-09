Přišel čas množit pivoňky dělením trsů: Správným postupem znásobíte kvetení

Bylinné pivoňky patří mezi stálice našich zahrad. Pěstovaly je už naše babičky. Některé se dožívají i čtyřiceti let a stále kvetou a omamně voní. Pokud jich chcete na zahradě více, nemusíte si kupovat nové byliny. Stačí si je rozmnožit dělením trsů.

Pivoňky se v Evropě objevily už ve středověku a rychle se rozšířily. Není divu. Pyšní se krásnými květy a exotickou sladkou vůní. Nejoblíbenější jsou bylinné pivoňky, které zdobí zahradu i po odkvětu. Mají totiž krásně lesklé zelené listy. Dosahují výšky půl až jednoho metru a péče o ně je nenáročná. Potřebují živnou a propustnou půdu a stanoviště chráněné před větrem. Daří se jim na slunci i v polostínu.

Podzim – dělení pivoněk

Září a říjen je ideálním obdobím k přesazování nebo množení pivoněk dělením trsů. K rozmnožování jsou vhodné keře starší šesti let.

Září a říjen je ideálním obdobím k přesazování nebo množení pivoněk dělením trsů. Zdroj: Tetiana Dollezhal/Shutterstock.com

Jak množit pivoňky

Nejprve keře ostříhejte až u země. Listy buď spalte nebo dejte do popelnice na bioodpad. Na kompostu by mohly být napadeny škůdci. Poté celý trs opatrně vykopejte rýčem. Nesnažte se odkopnout pouze část rostliny, poškodili byste pupeny a kořeny, do kterých by mohla vniknout hniloba. Pivoňky by pak mohly uhynout.

Dělení pivoněk

Kořeny očistěte od hlíny a opláchněte trochou vody. Poté je nechte několik hodin oschnout na stinném místě. Kořeny rozdělte na několik částí. Sazenice by měly mít na sobě alespoň tři pupeny. Důkladně je zkontrolujte a odstraňte nemocné, pokřivené nebo poraněné jedince. Vybrané sazenice pak vydezinfikujte roztokem z manganu. Tři gramy manganu rozpusťte v 10 litrech vody a kořeny do něj ponořte.

Mladé pivoňky vyraší na jaře v plné síle. Zdroj: Dzuba Pavel/Shutterstock.com

Jak pivoňky vysadit

Vykopejte hlubokou díru a vysypejte ji dřevěným popelem. Ten také funguje jako dezinfekce. Můžete přidat i trochu fungicidu. Do vzniklé jámy přidejte trochu uleželého kompostu. Přisypat také můžete rašelinu a hnůj, nebo 400 gramů směsi superfosfátu a síranu draselného. Do jílovité zeminy přidejte 200 g jemně mletého vápna. Kořeny sázejte tak, aby byla očka těsně pod povrchem zeminy. Poté je zasypejte kompostem a povrch zahrňte původní zeminou. Pivoňky důkladně zalijte odstátou vodou.

