Namnožit rododendron dokáže i úplný začátečník. Toto je správný postup

Rododendrony rozhodně patří k jedněm z nejpěknějších, avšak jen krátce kvetoucích keřů. Mohou být opravdu veliké, nesmírně zdobné, a především parcích a lázeňských promenádách jim to skutečně sluší. Víte, jak rododendrony množit? Začátečník to zvládne hřížením nebo řízkováním. Vyzkoušejte množit rododendrony i vy!

Jak lze množit rododendrony?

Možná, že vám zkušený pěstitel řekne, že nejlepší je naroubovat rododendron na podnož. To je ale vyšší dívčí. Určitě je to pěkná práce, která potěší o to víc, když má úspěchy, ale řekněme si narovinu, že většina z nás se do roubování nikdy nepustí. Jak jinak namnožit rododendron? Jde to i řízkováním či hřížením. Kterou metodu zvolit?

Kdo by nechtěl takhle krásné rododendrony na své zahradě? Zkuste je namnožit. Zdroj: Profimedia

Množení rododendronu hřížením

Máte-li dost času, pak vyzkoušejte hřížení. Je to metoda, kdy téměř bez práce, zato s poměrně dobrými výsledky vypěstujete krásně zakořeněnou sazenici, které jen najdete nové stanoviště a přesadíte. Hřížení se provádí ohnutím dlouhé boční větévky k zemi. Větev mateřské rostliny je nutné ohnout, zakotvit, přihrnout zeminou a pravidelně zalévat jako sazenici. Navíc v místě, kde se proutek dotýká země, je dobré seříznout naplocho kůru nožem, což podpoří a usnadní kořenění v konkrétním místě.

Za sezonu až dvě by měl v místě dotyku vzniknout dostatečně dobře prokořeněný bal. Rostlinu je třeba oddělit od mateřské odstřižením a přesadit ji na nové stanoviště.

Pro jednoduchou manipulaci je možné před hřížením ponořit nádobu či květináč do půdy, a nechat rostlinu zakořenit přímo nad či v něm. Manipulace se sazeničkou pak bude jednodušší.

Hřížení je možné také do květináče v blízkosti mateřské rostliny. Zdroj: Profimedia

Jak řízkovat rododendrony?

Řízkování rododendronu je také možné a aby bylo úspěšné, budete muset kořenícím řízkům dopřát pokojovou teplotu a vysokou vzdušnou vlhkost. Řízky je vhodné odebírat během léta, respektive od půlky června do konce srpna. Měly by být zhruba 10 cm dlouhé, z polovyzrálých výhonů, což znamená, že by měly být z částečně dřevnatých větví. Řízkům ponechejte asi polovinu, ale minimálně třetinu lisů, řez namočte do stimulantu růstu a nechejte zakořenit v nádobě s rašelinou a pískem v poměru 1:1.

Řízky rododendronu by měly zakořenit během několika týdnů. Přesaďte je do květináče, a až zesílí, můžete nové rostlinky vysadit na zahradu. Zdroj: Profimedia

Nádobu je nutné přetáhnout fólií nebo celou vložit do igelitového pytle, aby měly řízky dostatečně vysokou vzdušnou vlhkost. Pokojovou teplotu jim dopřejte umístěním do bytu nebo vytápěného skleníku. Řízky by měly zakořenit během několika týdnů. Přesaďte je do květináče, a až zesílí, můžete nové rostlinky vysadit na zahradu a po nějakém čase se těšit z jejich květů.