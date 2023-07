Sazenice zadarmo: Teď v létě je ideální čas snadno množit pivoňky i magnólii

Neváhejte a obohaťte svou domácnosti či zahradu o nové rostlinky. Poradíme vám, jak na to! Teď je ideální čas na množení rostlin, a to jak jejich řízkováním, tak i dělením trsů.

Zahrada je taková zelená špajzka, kde můžete uchovávat čerstvé ovoce, zeleninu a bylinky. Zajímavé je, že i v létě, kdy všechno kvete, je dobrý čas na množení a násobení „zeleného majetku“. Pokud tedy chcete rozšířit svůj záhon bylinek, ovocných keřů nebo podpořit okrasnou část zahrady. Tady je pro začátek pár tipů, které zvládne i zahradnický elév.

Dejte šanci nové mátě

Máty není nikdy dost! Obzvlášť v létě je tahle bylinka vyhledávanou přísadou do nápojů, dezertů a salátů. Popravdě není divu. Máta totiž osvěžuje a chladí, což je v letošních vedrech více než žádoucí. Jak můžete tuhle skvělou bylinku namnožit? Máta se rozmnožuje řízkováním.

Stačí odříznout část rostliny, zbavit jí přemíry listů, dát do vody (případně mokrého písku či substrátu) a počkat, až zapustí kořínek. Pěstitelé bylinky varují, že řízky mají tendenci často vysychat, proto nezapomeňte na pravidelnou zálivku. Místo na slunce, dejte mátu do polostínu, kde jí bude příjemněji. A nezapomeňte rostlince přihodit trochu kompostu, poroste lépe!

Orlíček Zdroj: profimedia.cz

Využijte semínka orlíčku

V srpnu si naplánujte sázení orlíčku (Aquilegie). Semínka najdete jednoduše v momentě, kdy rostlinka začne opadávat. Seberte je a vysejte do truhlíku. Jakmile vyrostou, můžete je na podzim přesadit do záhonu. Vyberte takové stanoviště, kde je polostín. Při sázení dodržujte rozestup mezi sazenicemi alespoň 50 centimetrů! Z kupovaných semínek můžete v létě vesele pěstovat další generace bylinek. Jde zejména o majoránku, bazalku, koriandr, řeřichu, meduňku a tymián.

Semínka Aquilegie použijte pro nové sazenice. Zdroj: Profimedia

Oddělte trsy pivoněk

Pivoňky sice ve váze vydrží maximálně pět dnů, ale na zahradě vám udělají velkou parádu. Naši předkové je využívali k léčení různých nemocí. Například v Anglii bylo dokonce zvykem nosit kousek pivoňkového kořene na krku, protože prý oddaluje epileptické záchvaty! Ať už si pivoňku chcete namnožit z jakéhokoliv důvodu, zkuste to jednoduše – oddělením trsů.

Ideální dobou na to je období vegetace, tedy od poloviny srpna do září, kdy je většina listů pivoněk seschlá. Pak stačí celý trs pivoňky vyrýt a oddělit na jednotlivé sazeničky. Dbejte na to, aby kolem jednoho silnějšího kořene byly alespoň tři pupeny. Vzniklé rány po řezu ošetřete práškem z dřevěného uhlí a nechte je zhruba 2 dny zaschnout. Pak už je vaše rostlinka připravená k výsadbě! Místo vybírejte pečlivě, protože rostlinka nemá ráda přesazování. Vyhovuje jí slunné stanoviště a lehčí humózní půda. Dělením můžete množit i jiné rostliny, například kosatce, denivky nebo čemeřice.

Pivoňky se množí oddělením trsů. Zdroj: Profimedia

Rozmnožte staré ovocné keře

Máte na zahradě letitý rybíz nebo angrešt? S ovocnými keříky je to stejné jako s lidmi – stárnou a plodí pomálu. Proto je teď nejvhodnější doba, jak jim zařídit následníka. Řízkování je snadné. Stačí, když z vyzrálých jednoletých výhonů nařežte ostrým nožem 18 – 22 centimetrů dlouhé řízky. Dole je řežte vždy 45 stupňů pod očkem a nahoře zase 1 centimetr nad očkem.

Při práci s nožem buďte velmi opatrní, abyste očko nepoškodili! Vytvořené řízky zasaďte do připraveného záhonu, který jste předtím obohatili kompostovou zeminou. Jednotlivé řízky sázejte v rozestupu 20 – 25 centimetrů. Každý z nich zasypte substrátem a na povrchu uhlaďte rukama, aby tam řízek dobře držel. Ovocnému nováčkovi pak dopřejte bohatou zálivku a snažte se ho zbavovat všech nepřátel – včetně plevele, škůdců a chorob. Za odměnu vám za dva roky přinese první úrodu. Tímto postupem namnožíte nejen rybíz, ale také angrešt, meruzalky či jostu.

Stejný postup jako při řízkování rybízu můžete využít i u dalších ovocných keřů. Zdroj: Profimedia

Rozsviťte zahradu novou magnólií

Magnólie je krásný keř, který rozzáří vaši zahradu výraznými květy. Pokud chcete mít tenhle skvost na svém pozemku, je teď ideální doba, jak si keřík namnožit. Jedním ze způsobů je řízkování. Stačí si v červenci či srpnu uříznout vyzrálé vrcholové řízky (dbejte na to, aby měly alespoň dva listy) a spodní část řízku upravte šikmým řezem.

Vzniklý zárodek nového života ošetřete stimulátorem růstu a zasaďte do truhlíku. Dobře se mu bude dařit ve směsi rašeliny a písku. Nakonec nádobu potáhněte folií a umístěte do stinného koutu. Za pár týdnů vás bude čekat milé překvapení.

Zdroje: www.articulos.infojardin.com, www.ceskestavby.cz, www.sazenicka.cz