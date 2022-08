Většina Čechů množí trvalky špatně a ničí je: Jednu chybu stále opakujeme

Nechcete měnit podobu zahrady? Pak je nejlepší vsadit na trvalky, které vám na záhonech budou kvést dlouhé roky. Jak si je můžete správně namnožit?

Trvalky jsou odolné rostliny, které dokáží přečkat i tuhou zimu. S prvními slunečními paprsky pak vykvetou a dělají na zahradě parádu celé léto… Není proto divu, že jsou u zahradníků velmi oblíbené.

Pokud je chcete namnožit, nejlepší je držet se osvědčeného zahradnického pravidla, že trvalky kvetoucí na jaře množíme na podzim a naopak. Některé trvalky se množí ze semínek, anebo oddělením trsů (a oddenků), řízkováním či roubováním. U rostlin, které mají tendenci se rozrůstat, můžete vyrýt jeden trs a použít ho jako základ na další množení.

Trst trvalky zasaďte do hlíny a zalijte. Zdroj: Profimedia

Jak se trvalky správně množí? Tady je malý návod...

Nejdříve rýčem vyryjte část trsu květiny, kterou chcete přesadit. Nebojte se zarýt do země trochu více – klidně i 20 centimetrů – protože některé odrůdy mají hlouběji posazené kořeny. Pozor na traviny (například ozdobnic), které jsou na stanovišti už příliš dlouho. Jejich kořeny mohou dosahovat až půlmetrové hloubky! Proto s množením příliš neotálejte. Práce tak bude o něco příjemnější.

Vyjmutý trs pak opatrně rýčem „rozporcujte“ na tolik částí, kolik chcete mít nových květin. Je rostlinka příliš subtilní? Použijte na dělení zahradnické nůžky.

Přestože jsou trvalky nenáročné, dopřejte jim do nového života velké množství živin. Stačí do půdy přidat kompost, zahradnický substrát, případně pomalu rozpustné hnojivo. Poté vykopejte díry a zasaďte do nich rostlinky. Snažte se,a by hloubka jámy byla stejná, jako u původní rostliny. Zeminu na povrchu ještě upevněte rukama.

Nakonec rostlinku pořádně zalijte. Tenhle rituál praktikujte do té doby, než trvalka zapustí kořeny.

Tipy na odolné trvalky, které jsou téměř bez práce



Mateřídouška (Thymus serpyllum/pseudolanuginosus)

Rozchodník (Sedum)

Bohaté květy rozchodíku nepřehlédnete. Zdroj: Profimedia

Agastache (Agastache)

Krásnoočko (Coreopsis)

Krásnoočko přinese do vaší zahrady kousek slunce. Zdroj: Profimedia

Denivky (Hemerocallis)

Koniklec obyčejný (Pulsatilla)

Koniklec německý patří mezi odolnější druhy trvalek. Zdroj: Profimedia

Řebříček (Achillea)

Dračík (Penstemon)

Dračík vás okouzlí zvonkovitými květy. Zdroj: Profimedia

