Léto bez jahod? Ani náhodou! Abychom si jich ale užili opravdu dosyta a nemuseli polovinu posbírané úrody vyhodit, měli bychom také vědět, jak o ně nejlépe pečovat po sklizni a jak je správně umýt. Má to svoje pravidla, které není dobré porušovat.

Jahody, stejně jako jiné ovoce, mohou být kontaminovány bakteriemi i nejrůznějšími chemickými látkami, ale také nečistotami nebo hmyzem. Důkladné čištění je klíčové pro odstranění těchto nežádoucích viditelných i neviditelných znečištění a zajištění, že jahody budou bezpečné ke konzumaci a vydrží co nejdéle, aniž by se začaly kazit.

Nemyjte je hned po sběru

První zásadou, kterou je zkrátka nutné dodržovat, je trpělivost. Jahody, pokud je chceme několik dní uchovávat v chladničce, rozhodně nemůžeme umýt okamžitě poté, kdy je přineseme ze zahrady.

V této chvíli je pouze pečlivě prohlédneme a zkontrolujeme, abychom náhodou mezi krásné zdravé a pevné kusy nedali byť jedinou plesnivou nebo jinak poškozenou jahodu. Mohla by se stát doslova rozbuškou, která by v průběhu následujících hodin zapříčinila pohromu v celé míse. Z ostatních jahod jen opatrně odstraníme největší mechanické nečistoty.

Voda bude stačit

Jahody následně budeme mýt vždy jen v takovém množství, které okamžitě spotřebujeme. Uděláme to tak, že jahody vložíme do cedníku a po dobu přibližně čtvrt minuty je budeme proplachovat studenou vodou z kohoutku.

Nebojte se, mělo by to stačit jak na odstranění případných broučků nebo zbytků zeminy, tak i na chemické látky, které v průběhu růstu plodů na jahodách mohly ulpět.

Zkuste ocet

Komu by ale nestačila jen čistá voda, může její účinky posílit buď octem, nebo jedlou sodou. Rozhodnete-li se pro ocet, budete potřebovat jeho vodný roztok v poměru 1:3, případně 1:4. Nemusíme se obávat, že by jahody přijaly kyselou chuť octa, dokonce po něm ani nebudou nijak cítit. Nesmíme ale zapomenout nakonec jahody opláchnout pod tekoucí studenou vodou.

Jedlá soda a ocet pomohou umýt jahody

Pro klid přidejte jedlou sodu

Podobně budeme postupovat také při využití jedlé sody, kterou rozpustíme v množství jediné lžičky ve třech litrech vody a jahody do tohoto roztoku na několik minut namočíme. Bude následovat, stejně jako v případě octové vody, propláchnutí pod studenou vodou.

Znovu je třeba připomenout, že omyté jahody jsou již připraveny k přímé konzumaci nebo okamžitému zpracování, ať už by se mělo jednat o pečení, vaření, nebo třeba jejich konzervaci.

Nechte je v suchu

Pamatujme si, že jahody samy o sobě obsahují velké množství vody, která ovlivňuje (zkracuje) dobu jejich skladovatelnosti v čerstvém stavu. Jakýkoliv přídavek další vlhkosti je proto kontraproduktivní.

Pokud budete chtít udržet jahody v lednici několik dnů jako právě utržené, dejte na dno nádoby papírovou utěrku, kterou budete pravidelně měnit. Jahody také nikdy neskladujte ve velké vrstvě.

Za prvé byste těžko odhalili první zahnívající plod, který během chvíle dokáže “nakazit” všechny kolem, ale jahody ve spodní části by byly vystaveny zbytečnému tlaku, který by vedl k jejich porušení a to rozhodně nechceme.

