Jak vyhnat červy z švestek a třešní? Soustřeďte se především na půdu pod stromy

Červivé třešně a švestky nikoho netěší. Často se objevují i na zdravých a statných stromech. Jak tomu zabránit? Zaměřte se především na prevenci.

Zdroje: www.kupi.cz, www.ceskestavby.cz

Bohatá, zdravá a chutná úroda je sen každého zahrádkáře. Na náladě tedy rozhodně nepřidá, když si s chutí utrhnete na první pohled krásný a šťavnatý plod, rozlomíte ho napůl a vykoukne na vás malý tučný červík. Jak nad nimi konečně zvítězit?

Kde se červi berou?

Za červivost plodů může hmyz. Švestky napadá pilatka švestková. Bylinná vosa klade vajíčka do květů, z nichž se vylíhnou larvy. Ty se živí oplodím a jádrem plodu. Z předčasně spadaného ovoce se červíci dostanou do země, kde přezimují. Na jaře se přemění v dospělce, kteří napadají novou úrodu.

Za červivost třešní zase může vrtule třešňová. Na začátku léta klade vajíčka pod slupku nedozrálých plodů, z nichž se vylíhnou larvy živící se šťávou a dužinou ovoce. Způsobují jejich změknutí a zahnívání. Společně s odumřelými plody padají na zem, zahrabávají se do půdy a přezimují.

Za červivost plodů může hmyz. Zdroj: Brilliance stock/Shutterstock.com

Jak na červy

V boji proti červivosti je důležitá prevence. Pilatky se líhnou v dubnu, vrtule vylétává od poloviny května do poloviny června. Před tímto obdobím vylepte lepové desky. Na třešně si vyberte žluté, na švestky bílé. Desky rozvěste kolem celé koruny stromů cca dva kusy na jeden metr výšky stromu. Tato metoda sice není stoprocentní, snížíte však počet dospělců, kteří nestihnou naklást vajíčka.

Červivost a péče o půdu

Larvy společně s ovocem padají na zem a zavrtávají se do půdy, kde přezimují. Obvykle jsou k nalezení v 4-15 cm hloubce. Pokud chcete co nejvíce eliminovat jejich výskyt na jaře, průběžně spadané plody sbírejte a likvidujte. Nedávejte je ale na kompost. Červíci by na něm přežili a vylíhli se v dospělce. Pokud máte slepice, vypusťte je na zahradu. S radostí si na spadaných plodech s larvami smlsnou. Po sklizni je vhodné půdu pod stromy hluboko zrýt a posypat páleným vápnem.

Slepice sezobají ovoce i s červíky. Zdroj: Seven land / Shutterstock.com

Rané odrůdy třešní

Jelikož vrtule třešňová podniká nálety až na začátku léta, napadá především pozdní odrůdy třešní. Mezi prevenci tedy patří i vysazení raných odrůd. Mezi ně patří srdcovka Rita, raná srdcovka Karešova, Kasandra a Rivan. Pokud nechcete likvidovat staré stromy a vysazovat nové, sáhnout můžete i po postřiku. Proti pilatkám působí přípravek Zolone 35 EC. Ten aplikujte po opadu okvětních plátků. Na vrtuli použijte Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP či Reldan 22. Postřik provádějte ideálně v době, kdy je hmyzu na žlutých deskách přilepeno nejvíce.