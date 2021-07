Jak na choroby okurek bez pesticidů? Na každou jinak, nic není nemožné

Okurky patří mezi oblíbené plodiny, jež nechybí téměř na žádné zeleninové zahrádce. Snadno se pěstují, skvěle plodí a lahodně chutnají. Bohužel, i ostřílení pěstitelé mají občas problém s napadením škůdci a chorobami. Jak na ně vyzrát bez pesticidů?

Zdravá rostlina je základ

Semena okurek se snadno uchytí. Proto mnoho zahradníků preferuje vlastí výsev před nákupem sazeniček. Potíž je v tom, že okurky trpí, pokud se jim naruší kořeny. Jeví pak známky opožděného růstu a vývoje a jsou náchylnější k chorobám. Proto buďte při přesazování malých rostlin do květináčů a potom na konečné stanoviště opatrní. První dva týdny po výsadbě do zahrady jim dopřejte tekuté organické hnojivo a dostatečnou zálivku.

Okurky jednoznačně patří mezi nejoblíbenější českou zeleninu. Zdroj: shutterstock.com

Jak na choroby okurek?

Proti chorobám a škůdcům okurek lze efektivně bojovat přírodní cestou bez chemie. Připravte se však na každodenní kontrolu svých rostlinek. Ať už je pěstujete na zahradě nebo ve skleníku.

Plíseň okurková

Plíseň okurková je nejznámější a nejvýznamnější chorobou okurek. Pokud vás každoročně trápí, zvažte pěstování odolnějších odrůd jako jsou např. Regina F1, Viola F1, Karolina F1, Aurea F1, Viktorie F1 apod. Ty plíseň sice také napadne, rostliny však plodí dál. Další metodou je předpěstování. Ta vám zaručí sklizeň cca o dva týdny dříve, než je období příchodu plísně. Především ve skleníku si dávejte pozor na zavlažování. Zalévejte přímo ke kořenům. Skleník také dostatečně větrejte i za chladnějšího počasí. Samozřejmostí by mělo být pěstování okurek vertikálně. Při prvních známkách onemocnění můžete rostliny ošetřit neemovým olejem. Ten by měl zabránit šíření.

Mšice, molice a třásněnky

Když je na okurkách najdete, nemusíte panikařit. Většinou si s jejich přemnožením poradí jejich přirození nepřátelé, jako jsou slunéčka, zlatoočky, pestřenky a dravé ploštice. Rozdíl je u okurek pěstovaných ve skleníku. Zde pro jistotu zavěste pár žlutých a modrých lepových desek.

Molice skleníková zvětšená lupou. Zdroj: Catherine Eckert / Shuterstock.com

Klopušky

Klopušky sají vegetační vrcholy a mladé listy, čímž je deformují a rostlina omezuje růst. Nejlepší ochranu zaručí netkaná textilie a jemná síťovina. Pokud však tuto možnost nemáte a klopušky vám okurky napadly, budete se muset spoléhat na insekticidy s účinnou látkou lambdacyhalotrin – Karate. Současně zkuste podpořit růst přihnojením ledkem a pravidelnou zálivkou.

Hlízenka obecná

Hlízenka způsobuje vadnutí okurek pěstovaných především ve skleníku. Tato houba se vyskytuje přímo v půdě, takže jediná prevence před ní je pěstování rostlin v PE pytlích či kontejnerech o objemu 15-20 l s rašelinovým substrátem. Jinak budete muset odstranit zeminu do cca 30 cm hloubky a nahradit ji novou.

Svilušky

Okurky pěstované volně na zahradě se svilušek nemusí bát. Většinou si na nich pochutnají její přirození nepřátelé. Ti se však nemusí dostat do skleníku a okurky pak trpí. Nejlepší prevencí je denní kontrola listů. Objeví-li se na jejich spodní straně malí pavoučci a na horní části je žlutavá mozaika, ihned je odstraňte. Opatrně je vložte do mikrotenového sáčku tak, aby hmyz nespadl na zem a vyhoďte je do popelnice. Pokud najdete rostlinu, která je celá žlutá a obalená pavučinkou, je už pozdě. Proto sáhněte po insekticidu s účinnou látkou abamectin-Vertimec a ostatní okurky ošetřete. Pozor však na ochrannou lhůtu v době sklizně.

