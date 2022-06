Hortenzie: Jak dosáhnout toho, aby ty vaše měly oslnivě modrou barvu

Obdivovali jste u sousedů jejich krásně rozkvetlé hortenzie zářící sytě modrou barvou a sami přemýšlíte nad tím, proč ty vaše vždy kvetou jen do růžova? Barva květů tohoto okrasného keře záleží na kyselosti půdy, ve které roste. Pokud tedy i vy toužíte po dechberoucích modrých květech, zalévejte hortenzie speciální zálivkou.

Zdroje: sazenicka.cz, abecedazahrady.dama.cz, veselebydleni.cz

Hortenzie jsou nesmírně oblíbeným keřem, a to jak kvůli tomu, že jsou poměrně nenáročné na péči, tak díky krásným květům, které během léta nabízejí. Hortenzie mohou kvést hned v několika barvách, přičemž nejčastěji mají jejich květy barvu růžovou. Pokud ovšem hortenzie rostou v kyselejší půdě, kvetou modře. A právě modrá je barvou, které se mnozí pěstitelé hortenzií snaží docílit. Málokdo ale ví, jak na to.

Modře kvetoucí hortenzie jsou nesmírně krásné. Zdroj: Shutterstock

Základem jsou správné podmínky

Ještě před tím, než se pustíte do „zbarvovacího procesu", je nutné hortenzii obstarat tak, aby měla ideální podmínky pro svůj růst a kvetení. Hortenzie se zpravidla vysazují do polostínu. Slunce by mohlo jejich listy i květy poměrně snadno spálit, naopak v úplném stínu by zase tyto okrasné keře možná vůbec nevykvetly.

Pravidelná, avšak přiměřené zálivka

Nejlépe se hortenziím daří v rašelinové zemině, pokud byste je vysadili do vápenaté půdy, mohly by rychle uhynout. Na konci léta je žádoucí keř zbavit uschlých větviček a zdravé výhonky zkrátit zhruba o jednu třetinu. Díky tomu se vždy následující rok dočkáte ještě většího počtu květů.

Zároveň keř pravidelně zalévejte, neboť by zemina pod ním neměla nikdy zcela vyschnout. Během horkých letních dnů proto se zálivkou nijak nešetřete. Na druhou stranu ale dejte pozor, aby keř vyloženě nestál ve vodě. Jeho kořeny v takovém případě totiž začínají poměrně rychle hnít.

Modrá hortenzie

Nejrozšířenějším druhem hortenzie, která se na území České republiky pěstuje, je hortenzie velkolistá. Ta může kvést hned v několika barvách. Nejčastěji však ale růžově, červeně či fialově. Ve správných podmínkách ovšem může hortenzie vykvést i v nádherně syté modré barvě.

Hortenziím vyhovuje kyselejší půda a je to právě kyselost, co ovlivňuje výslednou barvu jejích květů. V méně kyselé půdě kvetou hortenzie růžově, v té kyselejší pak chytají požadované modré odstíny.

pH půdy či substrátu ovlivňuje barvu květů hortenzie. Zdroj: krolya25 / Shutterstock.com

V případě, že se snažíte dosáhnout modrých květů hortenzií, mělo by se pH půdy pohybovat od 3,5 do 4,5. Toho dosáhnete například tím, že budete keře dvakrát týdně zalévat roztokem vytvořeným z 5 gramů kamence amonného na jeden litr vody. Tento roztok je však nutné začít aplikovat zhruba 4 týdny před tím, než hortenzie začnou kvést. Podle některých babských rad pak lze modrých hortenzií docílit i tím, že vedle hortenzií do půdy zapíchnete hliníkovou lžíci. Volné ionty hliníku by totiž údajně měly působit na delphinin, což je barvivo obsažené v květech hortenzií.

Aby byl výsledek co možná nejlepší, zkuste ještě keře mulčovat smrkovým a borovým jehličím. Je ale třeba brát v potaz i to, že se u některých hortenzií zkrátka nepodaří změnit jejich barvu. Modré barvy spíše dosáhnete u těch keřů, které jinak běžně kvetou růžově. Pokud vaše hortenzie ale každoročně kvete například bíle, modré barvy se s největší pravděpodobností nikdy nedočkáte.