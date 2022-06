Jak bojovaly s padlím na rybízu naše babičky: Měly skvělé preventivní triky

Nazývá se sice angreštové, ale na rybízu dokáže napáchat fatální škody. Ano, řeč je o padlí, které potrápí i zkušeného pěstitele. Jak proti němu bojovaly naše babičky?

Padlí posledních 20 let trápí zahrádkáře ve velkém stylu. Rozhodně nás neuklidní fakt, že se s ním potýkají lidé celého světa. Padlí napadá angrešt, rybíz i jostu.

Americké padlí angreštové

Tento rozšířený druh padlí způsobuje na rostlině bílé povlaky, které postupem času začínají hnědnout a vytvoří se hnědé pohlavní plodničky. Napadá listy, řapíky, plody i dřevo angreštů, ale i rybízu a jeho křížence - jostu. Napadením se rostlina deformuje, zpomaluje se růst a postupně rostlina odumírá. Nemoc přežívá zimu pod šupinami pupenů nebo na špicích letorostů. Chorobě se nejvíce daří ve vlhku a polostínu. Padlí se roznáší větrem a tomu bohužel poručit nelze.

Evropské padlí angreštové je nyní méně časté, objevuje se zejména u zanedbávaných rostlin a napadá především listy rostliny. Americké padlí se hojně rozšířilo po roce 2000 po celé Evropě, kdy začali zahrádkáři mnohdy marný boj, který končil v nejedné zahradě vykopáním a spálením napadených rostlin.

Rybíz v sobě skrývá mnoho prospěšných látek, byla by škoda, kdyby ho padlí zlikvidovalo. Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Prořezávejte

V jarních měsících rostliny dostatečně prosvětlete, tím zabráníte pomalému osychání listů, a jelikož padlí miluje vlhkost, nemusela by vaši „rychleschnoucí“ rostlinu napadnout. Prořezáním bude všemi možnými záhyby rostliny proudit vzduch a tím se vlhkost výrazně sníží.

Pořádek a sluníčko

V okolí keřů udržujte naprostý pořádek. Popadané listí shrabejte a nejlépe spalte, abyste měli jistotu, že se v nich choroba po čase opět neprobudí k životu. Vysazujte rybíz na slunečné místo a v dostatečných rozestupech.

Rybíz prořezávejte a udržujte okolo keře pořádek. Zdroj: Oleksandr Chub/Shutterstock.com

Odolné odrůdy

Samozřejmě jsou teď k dostání v zahrádkářstvích rezistentní odrůdy, a to jak angreštu, tak rybízu, ale není všechno zlato, co se třpytí. Při koupi nemůžete spoléhat na to, že se padlí 100% na keřích neobjeví, protože se jedná ve většině případů jen o keře se zvýšenou odolností proti této chorobě.

Preventivní prostředky

Jestliže nejste příznivcem chemie na zahradě, což je bezesporu dobře, můžete si zkusit vyrobit a aplikovat postřik z česneku nebo přesličky, které poslouží jako dobrá prevence proti padlí a používaly je už naše babičky.

Odvar z přesličky – 100 g přesličky přelijte litrem vroucí vody a nechte louhovat přes noc. Druhý den nechte roztok přejít varem. Než vyrazíte s postřikovačem, nařeďte vzniklý výluh 1:5 (výluh:voda).

Vyzrálý kompost – jako preventivní opatření můžete využít i hnojení vyzrálým kompostem či chlévskou mrvou.

Odvar z česneku – cca 8 g nasekaného česneku spařte litrem vody. Ihned po vychladnutí roztoku můžete přelít do postřikovače a jít na věc.

