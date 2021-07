Jak na sametky: Zbavte se nejhorší noční můry chatařů a zahrádkářů

Nepříjemný parazit léta s názvem sametka napadá jak člověka, tak všechny savce. Patří mezi roztoče a žije v půdě, kde naklade vajíčka v létě a na začátku podzimu se při teplém a vlhkém počasí líhnou larvy. Tyto larvy pak parazitují na kočkách, psech, ale i lidech. Larvy jsou oranžové a měří asi půl milimetru.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.maminka.cz, prima-receptar.cz

Sametky vypadají jako zrnka pylu a vyskytují se na místech, kde má savec nebo člověk slabou kůži. Jde o meziprstí, okolí očí či uší, konečník a podpaží.

Larvy sametek se živí kůží. Do té vstřikují trávicí šťávy, které ji natráví a sametky ji pak nasají jako tekutinu. Pamatujte, že jde o velmi bolestivou záležitost a váš domácí mazlíček při ní trpí. Zhruba po týdnu se larvy nasytí, uvolní se zase z kůže a vrátí se zpět do půdy. Tam se mění v nymfy a poté v dospělé jedince. Ti se živí rostlinami v půdě, jsou tudíž velkým postrachem pro všechny zahrádkáře.

Larvy likvidujte mechanicky nebo sprejem

To, že má vaše zvířátko parazita na kůži, poznáte podle silně zarudlého místa, zduřené kůže, hnisavých ložisek a často i stroupků. Navíc toto místo bolí, svědí a savci se ho snaží neustále vykousat. Často se jim to povede až do krve. Útěchou je, že sametky naštěstí nepřenáší žádné nemoci.

Sametky se vyskytují na místech, kde má savec nebo člověk slabou kůži Zdroj: Profimedia.cz

Larvy můžeme odstranit mechanicky nebo vystříkáním antiparazitárním sprejem. Navíc je toto místo nutné až do zahojení pravidelně dezinfikovat. Pokud dojde k infekci, jsou na místě i antibiotika. Zvířeti klidně nasaďte límec, aby si ránu neškrábalo.

Sametky se vyskytují především na zanedbaných zahradách, v parcích, sadech a v Čechách je naleznete nejvíce v Praze. Jinde v republice nejsou příliš rozšířené.

Vyzkoušejte babské rady i osvědčený roztok

Pokud věříte na babské rady, tak ty říkají, že stačí zvíře vykoupat v litru vody s lžící octa, ale zda je tento trik účinný, ať každý posoudí sám. Lepší je poradit se ohledně léčby s veterinářem. Můžete si myslet, že vy nebo vaše zvíře máte obyčejnou kopřivku, ale nemusí to tak být. Možná prostě máte na zahrádce sametku! U lidí můžete zkusit pupence natřít bezbarvým lakem, opalovacím olejem nebo zničit horkou sprchou.

Pokud věříte na babské rady, tak ty říkají, že stačí zvíře vykoupat v litru vody s lžící octa Zdroj: Bachkova Natalia / Shutterstock.com

Namíchat si také lze roztok, který by vás měl sametek zbavit. Do sklenice jahodového listí přidejte dva stroužky česneku a bobkový list. To vše zalijte čtyřmi lžícemi petroleje a nechte den stát. Potom kapátkem dávejte na jednotlivé pupínky cca dvě kapky. Sice budete lehce zapáchat, ale nebudete se škrábat a sametek se brzy zbavíte.