Jak proti slimákům pomůže stará okurka a hořčice? Vyplatí se to zkusit

Nenechte si zlikvidovat zahradu invazivními slimáky a zbavte se jich jednou provždy. Poradíme vám, jak na ně!

Neúprosní slimáci jsou na zahradách čím dál větším problémem. Postarejte se o svoji úrodu včas, a hlavně ověřenými metodami, které vás jich dozajista zbaví. Někdy vám pomohou i obyčejné suroviny z domácí spíže.

Vyzbrojte se do boje s hořčičným semínkem

Hořčičná semínka nemusí sloužit jen jako dochucovadlo, které se často používá při zavařování nebo jako běžná ingredience v asijské kuchyni. Můžete je využít i jako výborný prostředek proti slimákům, pro které je doslova a do písmene totálním jedem. Jen je potřeba je rozemlít, aby se zvýšila jejich štiplavost.

Nejprve si rozdrťte nebo rozemelte připravená hořčičná semínka a dejte si pozor, abyste se nenadýchali jejich ostrého aroma! Zdroj: profimedia.cz

Zhotovte si likvidační postřik

Potřebné ingredience:

2 polévkové lžíce rozemletého hořčičného semínka

1 l vody

10 polévkových lžic octa

Potom je smíchejte s vodou a octem. Nejlepší je klasický kuchyňský, ale lze použít i bílý. Pak už stačí přelít připravený „zabiják" do rozprašovače, který by měl mít větší otvory a aplikovat jej na inkriminované lokace, kde se slimáci objevují.

Zvolte správnou dobu k aplikaci

Nejlepší je použít postřik hned po ránu nebo na sklonku dne. Vyhněte se aplikaci za denního ostrého slunce, kdy je jeho síla nejintenzivnější. Došlo by totiž k popálení pěstovaných plodin. Postříkejte nejen celé rostliny, ale i okolní půdu. Za necelý týden aplikaci zopakujte, a to až do té doby, dokud se nepříjemných škůdců definitivně nezbavíte. Nezdráhejte se postřik použití ani po dešti nebo při ranní rose. Velikou výhodou tohoto roztoku je, že zvládne zlikvidovat i mnohé housenky, mšice a veškerý savý hmyz.

Zvyšte účinky dehtovým mýdlem

Tento druh mýdla je pro škůdce nepříjemný svým obsahem březového dehtu a jde o jeden z nejúčinnějších prostředků. Asi tak 40 g mýdla nastrouhejte do připraveného hořčičného postřiku a použijte stejně jako v předchozí metodě. Jediné, na co byste si měli dát pozor, je to, že byste si v tomto případě měli vždy připravit čerstvou směs, protože s každým přibývajícím dnem ztrácí svou sílu a účinek. Používejte tento prostředek nejlépe celou sezónu a naposledy tak 14 dní před sklizní. Jinak by zbytečně měly sklízené plody štiplavou chuť.

Okurky patří mezi velmi oblíbenou a chutnou zeleninu, která vám však udělá i skvělou službu v boji proti slimákům. Zdroj: profimedia.cz

Zaručeně pomůže i okurka

Okurky patří mezi velmi oblíbenou a chutnou zeleninu, která vám však udělá i skvělou službu v boji proti slimákům. Nakrájejte pár plátků starší nakyslé okurky a naskládejte je na hliníkovou podložku. Dojde k chemické reakci, která by svými výpary měla slizkou havěť odpudit. Nemusíte mít strach, že by se vám zahrádkou linula nelibá vůně, protože člověk tento pach nevnímá. Okurka je prostě skvělý záchranář a v tomto případě je k nezaplacení.

