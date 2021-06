Jak na slimáky. Nejlepší rady našich babiček

Kdo má zahradu, určitě jí někdy navštívili tito nezvaní hosté. Pokud ne, je to nejspíš zázrak, který vám neskutečně závidím! Já je likviduji každoročně. Jeden rok je sezóna přívětivější, druhý rok masakrální.

Zdroj: living.iprima.cz, hobby.instory.cz

Z 98% sbírám plzáka španělského. Je to invazivní druh, škodlivý, vytlačuje původní druhy, páchá obrovské škody v zemědělství. Invaze tohoto druhu začala v 50.letech 20.století, nejspíš se tak událo zvýšeným dovozem sazenic. V naší zemi se objevili roku 1991. I když mi bylo v tu dobu pouhých 6 let, pamatuji si, že to řešila teta na chatě u Malše, slyším to jak dnes! Nemá přirozené nepřátele, což je důvod, proč jsou tak rozmnožení. Tak jako všichni plicnatí plži je i tento hermafrodit. Při „spojení“ se vzájemně oplodní, pak oba kladou vajíčka (jeden jich „vyprdne“ až 230)!

Slimák nemá přirozené nepřátele Zdroj: Shutterstock.com / Lisa S.

Jak na ně…tady je každá rada drahá

Likvidace plzáků je trochu proti srsti. Proto by se měli zabíjet rychle. Nejlépe tak, že naplníte nádobu horkou vodou a hodíte je do ní. Lidé jdou na ně i s nůžkami a každého slimáka přestřihnou.

Někteří zahrádkáři pokládají mezi záhony prkna nebo listy rebarbory. Pod ně přes den slimáci zalezou, vy pak jen sbíráte. Já také patřím mezi sběrače, ale nepřipravuji žádné pasti. Po dešti beru gumáky a jdu na zahradu. Jsem vybavena litrovou zavařovací sklenicí se savem, kleštěmi na slimáky a sbírám..a sbírám…domů se vracím minimálně za 20 minut s bolavými zády. Letos jsem na ně ještě nevyrazila, ale budu co nejdřív muset, protože mi sežrali vysazenou okurku a dýni!

Ze zahrady lze odstranit možné úkryty, například složená prkna, kupky zvlhlé trávy, kameny. V mém případě je tento postup nemožný, bohužel, to bych se musela roztrojit.

Jak zneškodnit plzáky

Metoda hliněných trubek – ty se zakopají našikmo do země, jeden konec vyčnívá. Do trubek se napěchuje třeba staré listí. Trubka se občas vytáhne, vyčistí a opět zakope.

Slepice vypátrají nakladená vajíčka Zdroj: Seven land / Shutterstock.com

Slepice – pokud je máte, na podzim je vyšlete na týden do zahrady. Vypátrají nakladená vajíčka.

Pokrývka z dubového listí/listí z vlašského ořechu – obsahují hodně tříslovin, narušují vajíčka plzáků a jako bonus zabraňují klíčení plevelu.

Co slimákům nechutná – na okraj záhonů zkuste vysadit něco, co slimákům moc „nejede“, například je to řeřicha, orlíček, voskovky, rozchodník, kontryhel, levandule…

Indický běžec – je plemeno kachny požírající právě naše zahradní nepřátele.

Stavte bariéry – obežeňte záhon vyšší překážkou, slimáci přes drsný povrch nevylezou.

Vaječné skořápky – nasypte okolo rostlin a nebudou mít šanci! Nevýhoda je, že tato metoda funguje jen za sucha. Mokré skořápky nemají ostré hrany a slimáci je překonají.

Skořápky z vlašských ořechů – funguje stejně jako skořápky.

Kuchyňská sůl – rostliny se dají obsypat i solí, ale tento způsob nemám ráda, neboť slimáky rozleptá, což mi přijde trochu moc..

Pivo – to mají moc rádi. Nezáleží na značce, jen nesmí být nealkoholické. Odříznutou petku zakopejte do země, ať se jim tam lépe leze. Nalijte pivo. Vybírejte ožraly.

Granule na slimáky – koupíte v obchodě, rozhodí se po trávníku nebo přímo do záhonu

Rad jak zneškodnit plzáky je určitě mnohem víc, každý si musí přijít na to, co mu nejlépe bude vyhovovat. Já jako „sběrač“ jsem spokojená!