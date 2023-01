Jak provonět toaletu: Za pár korun z několika málo surovin si vyrobíte osvěžovač

Zdroj: Enjoy The Life

Hledáte způsob, jak provonět záchod? Možností je spousta, ukážeme vám některé z nich, určitě si alespoň jednu oblíbíte. Jak se postarat o to, aby krásně voněla toaleta?

Zdroje: bydleni.instory.cz, www.almanac.com

Skoncujte s nelibými vůněmi

Koupelna a toaleta jsou místa, která sice nepatří vyloženě k obytným prostorům, přesto na ně při úklidu nelze zapomenout. Odpadní potrubí, vlhko a často špatně větratelné prostory mohou zapáchat. I když je to častý problém především ve starších domech či bytech, většina z nás se s nepříjemným zápachem nehodlá smířit.

Aby váš záchod voněl nebo alespoň nezapáchal, stačí použít pár osvědčených triků. Samozřejmě, záleží jen na vás, které aroma je také vám nejpříjemnější.

Záchod nechceme jen čistý, ale také voňavý. Zdroj: Profimedia

Vše začíná úklidem

Zápas s nepříjemnými pachy začíná vždy úklidem. Přesvědčte se, že je toaleta či koupelna skutečně čistá nejen v okolí WC, ale také jinde. Nevynechejte ani stěny, podlahy a prostory pod umyvadlem či jinde.

Na úklid se můžete vyzbrojit nejen klasickými průmyslovými prostředky, ale také třeba obyčejnou octovou vodou. Ocet je nejen skvělým čisticím prostředkem, ale také pohlcuje pachy a zároveň jeho kyselé aroma brzy vyvětrá.

Ocet, citron i soda jsou přírodními čističi, které zanechají svěží aroma. Zdroj: shutterstock.com

Při té příležitosti můžete také odpady, tedy toaletu, odpad ve sprše, vaně či umyvadle prosypat kypřicím práškem, zalít octem a pak vše spláchnout horkou vodou. Tato téměř třaskavá kombinace by měla pomoci uvolnit a odstranit i usazeniny, které mohou způsobovat zápach.

Zápachů v odpadu vás zaví i tablety do septiku. Bývají sice dražší, ale nemusíte do každé odpadní trubky použít celou tabletu. Pokud vám jde jen o zápach, tabletu rozdrobte na tři nebo i čtyři části a spláchněte trochou vlažné vody.

Nejen úklid, ale i údržba je důležitá. Nenechejte kapající kouhoutky či hadice bez povšimnutí. Zdroj: profimedia.cz

Vůně na záchod či do koupelny

Dobrým lapačem pachů bez příliš výrazného aroma je aktivní uhlí, které zároveň napomáhá lapat i vzdušnou vlhkost, ale také třeba kávová sedlina, sůl či jedlá soda. Pokud máte možnost, pravidelně větrejte a udržujte místnost suchou.

Jestliže chcete přehlušit nebo prostě jen provonět místa, kde často bojujete se zápachem, nápadů, jak vyrobit domácí parfémy či voňavky, je celá řada.

Potpourri z pomeranče a skořice. Zdroj: Shutterstock.com / Eliza Birg

Chcete-li také vyrobit jednoduchý kontejner na vámi zvolenou vůni, inspirujte se třeba zde. Toto kratičké video je až příliš strohé. Ze záznamu totiž není patrné, že autor odstranil středovou část víčka či prorazil víčko přes okrasný papír hřebíkem, aby voňavý obsah skleničky provoněl i celou místnost. Nicméně uvidíte, že pěknou lahvičku na vůni můžete mít za chviličku hotovou svépomocí.

Podívejte se na video:

Co provoní váš záchod?

Co dát do lahvičky, na talířek či misku? Nápadů a doporučení je celá hora a záleží jen na vašich preferencích. Co všechno vám pomůže provonět toaletu?