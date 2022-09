Zvadlé bylinky nevyhazujte. Naše babičky věděly, jak jim znovu vdechnout život

Nestihli jste spotřebovat všechny bylinky, které jste utrhli na zahrádce nebo koupili na trhu? Bylinky zvadly a vám je nyní líto je vyhodit? Pak právě pro vás je následující trik, který používaly už naše babičky. Díky němu se zvadlé bylinky opět vzchopí a jsou jako čerstvě utržené.

Léto je období, kdy jsou zahrádky plné bylinek, a pokud zahrádku nemáte, můžete je s klidem koupit v supermarketu či na trhu. Co ale dělat se zbytkem, který nespotřebujete, abyste ho za pár dní nemuseli vyhazovat, protože vám bylinky zvadly? Existuje jednoduchý trik, díky kterému budou zase svěží, zelené a plné života.

Na videonávod se můžete podívat ZDE!

Nejprve se pojďme podívat, které bylinky rychle vadnou a vy si je tímto způsobem můžete snadno vzkřísit. Jde především o petrželku. Ta je skvělá do polévek, omáček i pod maso. Petržel je navíc známá pro své detoxikační účinky, tudíž je důležité ji konzumovat. Také funguje jako čistič krve a podporuje krvetvorbu.

Bazalka vadne rychle. Zdroj: Shutterstock

Některé bylinky vadnou rychleji než ostatní

Další bylinkou, která ráda a rychle uvadá, je bazalka. Ta pomáhá navodit dobrou náladu a chuť k jídlu. Pomáhá při migrénách, závratích a nespavosti. Má uklidňující účinky a nemůže chybět v asijské a italské kuchyni. Používá se ale i do nejrůznějších drinků, ale i v kombinaci s jahodami je překvapivě naprosto neodolatelná.

I takový kopr do jedné z nejoblíbenějších českých omáček, koprovky, rychle vadne. Abyste si ze zbytku, který do omáčky nedáte, mohli za pár dní udělat kulajdu či ho přidat do nakládaček a nebyl zvadlý, použijte také následující trik. Kopr navíc zlepšuje trávení, působí proti nadýmání, zmírňuje křeče ve střevech a žaludku a v neposlední řadě dodává chuť k jídlu.

Máta vydrží o něco déle a ve vodě i zakoření. Zdroj: Shutterstock

Ke vzkříšení uvadlých bylinek vám stačí led a voda

Poslední bylinkou, která stojí za zmínku a rychle vadne, je máta. Tu jistě znáte z mojita, ale dá se v kuchyni použít i na spoustu jiných pokrmů či drinků. Máta podporuje trávení, posiluje obranyschopnost organismu, posiluje imunitní systém, pomáhá relaxovat a je ideální na inhalování.

Všechny tyto, ale i jiné bylinky můžete v případě, že uvadly, přivést znovu k životu jednoduchým trikem, ke kterému budete potřebovat pouze nádobu s ledem a studenou vodou. Do té bylinky na několik vteřin položíte, ty díky teplotnímu šoku velmi rychle pookřejí a vy je zase vyndáte a opatrně čistou utěrkou osušíte. Pak už se můžete těšit z čerstvých a voňavých bylinek, které můžete s klidem využít k dalšímu zpracování.