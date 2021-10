Jak nabrousit nůž do sekačky, aby sekal zase jako nový

Letní zahradnická sezóna je téměř u konce a veškerá technika si zaslouží základní servis. Týká se to i sekačky na trávu, kterou vzhledem ke krásnému podzimnímu počasí ještě využijete i letos. Jak správně nabrousit nůž sekačky a na co všechno se při tom zaměřit? Budete k tomu potřebovat jen trochu času a šikovné ruce.

Pravidelné broušení nože u sekačky je nutné hned z několika důvodů. Nejenže bude stroj dobře pracovat, ale posečený trávník bude i dobře vypadat. S tupým nožem totiž neuděláte ostrý řez a váš trávník bude spíše než posekaný nehezky oškubaný. A hlavní nedostatek? S tupým nožem se mnohem víc nadřete, podstatně se zvýší spotřeba paliva a zároveň se většinou zhoršuje i sběr posekané trávy do koše.

Je to „easy“, žádná věda

Pokud si troufáte nabrousit nůž u sekačky sami, stačí dodržet jen pár zásad. Snadno to zvládne opravdu každý, dokonce i průměrně šikovný kutil. Ze všeho nejdřív sekačku pečlivě očistěte a postavte na rovnou plochu. K ruce si připravte nářadí. Budete potřebovat pilník, šroubovák a případně i elektrickou brusku.

Nůž si upevněte do svěráku, ale brousit můžete klidně i v ruce. Zdroj: profimedia.cz

Máte benzinovou sekačku? Začněte stáhnutím koncovky zapalovacího kabelu a naklopte stroj dozadu, směrem na sběrací koš a svíčkou vzhůru. Nikdy nenaklápějte sekačku na bok. Lze to jen v případě, že před tím z motoru vypustíte veškerou olejovou náplň. Pokud je nádržka paliva plná, zredukujte její obsah na polovinu. Kdybyste to neudělali, počítejte s problematickým chodem motoru i s jeho startováním. Olejová náplň by se vám při převrácení dostala až do karburátoru. V případě, že máte sekačku elektrickou, směr naklápění řešit nemusíte. Dalším důležitým krokem je zaaretování nože proti protočení, pomůže vám například kousek dřívka. Potom povolte šrouby, které drží sekací nůž. Nejprve ho pečlivě prohlédněte, abyste zjistili, v jakém je stavu.

Nedokonalý nůž zlikvidujte

Vadný nůž zvyšuje riziko úrazu obsluhy nebo poničení stroje v důsledku jeho uvolnění nebo zvýšení vibrací sekačky. Víte, na co si dát opravdu pozor? Silně opotřebený či rozpraskaný nůž vyměňte za nový. Stejná rada platí i u ohnutého nože. Jestliže má třeba i drobné trhliny, už nemá význam ho brousit.

Použijte pilník nebo brusku

Nůž si upevněte do svěráku, ale brousit můžete klidně i v ruce. Jen je to méně komfortní. Většinou jsou na noži dva břity a zbytek lišty slouží k vyhazování trávy. Velmi důležité je zachovat úhel, pod kterým se břity brousí. Bývá nastavený už od výrobce. Kdybyste změnili úhel, nemuselo by například fungovat vyhazování trávy tak, jak má. Navíc mít nůž do sekačky ostrý jako normální kuchyňský nůž, je zbytečné. Jakmile budete mít nabroušeno, stačí začistit břity brusným papírem a nůž znovu nasadit na sekačku.

Jakmile budete mít nabroušeno, stačí začistit břity brusným papírem a znovu nůž nasadit na sekačku. Zdroj: profimedia.cz

Poslední krok je vyvážení nože

Nabroušením nože údržba ještě nekončí, čeká vás velké finále, kdy je nutné ostří správně vyvážit. Použít můžete šroubovák nebo tužku se silnějším kulatým profilem. Nasuňte na zvoleného pomocníka nůž středovým otvorem a sledujte, na kterou stranu se ostří otáčí. Dle toho zjistíte, který konec je těžší. A právě z něho ještě obruste přebytečný materiál. Pak vyvážení zopakujte. Celý proces není hotov, dokud nůž nestojí na místě bez kolísání. Jakmile jste nůž dokonale vyvážili, namontujte jej zpět a pořádně vše utáhněte.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.chytre-bydleni.cz, www.milujusvujtravnik.cz