Chytré triky zahradnice, čím na zahradě nahradit rašelinu

Rašelina přináší do zahrady mnoho výhod, ale její těžba ve velkém ničí životní prostředí. Lidé by si tento fakt měli začít uvědomovat, nejlépe hned. Čím ji ale lze nahradit? Jde to vůbec?

Zázrak jménem rašelina je samozřejmě pro zahrádkáře velkou pomocí při pěstování určitých rostlin. Chceme si nachystat kousek přírodní krásy u nás doma, ale nedochází nám, že tím bohužel ničíme přírodu venku za naším plotem. A věřte tomu nebo ne, přes 90% těžby rašeliny jde do zemědělského a zahradnického byznysu. Rašelina patří do neobnovitelných zdrojů, sice se v přírodě dál tvoří, ale s rychlostí 1 mm za rok se nedá se s nějakou větší obnovou počítat. Koupit ale substrát bez příměsi rašeliny se zdá být nadlidský úkol. Sehnat se dá, to ano, ale při hledání buďte trpěliví, protože na něj nenarazíte na každém rohu.

Takto úchvatně vypadá rašeliniště v ČR. Není to kouzelné? Zdroj: Profimedia

U nás je na některých místech pro těžbu rašeliny stopka, takže společnosti expandovali do jiných států, například do Běloruska. Na jedné straně jsou firmy, které ničí zemi těžbou rašeliny, na druhé jsou firmy, které na záchranu rašelinišť vynakládají spoustu peněz a energie. To pak jeden tu logiku moc nechápe. Ono to totiž žádnou logiku asi nemá.

Možná by vás fotka toho, jak se rašelina těží, odradila od její koupě. Tak tam jednu hned pod tento odstavec narafičíme, abyste se mohli „pokochat“. A i kdyby to odradilo pouze jednoho člověka, i tak to za to stálo.

Smutný pohled na těžbu rašeliny. Zdroj: Profimedia

Na co se rašelina hodí

Zahrádkáři sahají po rašelině z mnoha důvodů. Zejména z důvodu, že dokáže držet vlhkost, což samozřejmě pěstitelům usnadňuje práci se zálivkou, která nemusí být tak častá. Dalším důvodem je provzdušnění substrátu, tudíž zemina není těžká. Její kyselé pH se pak náramně hodí k rododendronům, azalkám nebo borůvkám.

Jde to i bez ní?

Ano, jde. Možná si to spousta lidí ani neuvědomuje, ale rašelina se přidává do valné většiny zahradnického substrátu. Proto pro vás máme „home made“ substrát.

Jestliže máte kompost, nahradit rašelinu můžete snadno. Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Jestliže na bezrašelinový substrát nenarazíte, můžete si ho připravit i vlastními silami, pokud tedy máte na zahradě kompost, ten je pro přípravu zcela zásadní. V poměru 1:1 smíchejte prosetý kompost s prosetou zeminou ze záhonu. Může se stát, že bude směska moc těžká, což poznáte hned. Pokud tomu tak bude, přidejte trochu písku. Odlehčit jí můžete i přidáním pilin, dřevěnou drtí nebo i jemně nadrceným papírem. Substrát krásně provzdušní i kokosové vlákno, které je bráno jako odpad při zpracování kokosových ořechů. Jelikož se k nám ale dopravuje přes půl světa, řeší se pro změnu jeho uhlíková stopa.

V případě, že byste rašelinu chtěli použít pro kyselomilné rostliny, není problém tuto směs obohatit o drť z kůry jehličnanů nebo jehličí. Pozor na lesní hrabanku, ta se z lesa odnášet nesmí, pokud tedy nejste přímo vlastníkem daného lesa.

