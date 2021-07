Přišel čas nařížkovat levanduli: Je to lehké, ale nesmíte udělat chybu s počasím

Konec července a začátek srpna je ideální čas na rozmnožování levandule z polodřevitých řízků. Ozdobte si zahradu levně a téměř bez práce novými zástupci této voňavé bylinky.

Levandule

Říká se, že historie levandule je stará jako lidstvo samo. Její léčebné vlastnosti využívali již staří Egypťané, Féničané a Arabové. Extrahovali z ní vonné silice a používali ji k výrobě parfémů a k mumifikaci těl zemřelých. Pravděpodobně již kolem r. 600 př. n. l. zdomácněla ve Francii, jež je s pěstováním levandule úzce spojena.

Do Čech se tato bylina dostala asi v 10.-11. století. Levandule si už během středověku vydobyla po celé Evropě důležité postavení. Našli byste ji jednoduše všude - ve skříních, v postelích, na zemi, v sáčcích, jež měly osvěžovat vzduch, na krku krásných žen, ale i v polštářích na sezení a v prášku na čistění zubů. I dnes má tato bylina své nezastupitelné místo v domácnostech i zahradách.

Proč si namnožit levanduli

Důvodů, proč si namnožit levanduli, je celá řada. Tato rostlina nejenom ozdobí zahradu, ale také se dá využít mnoha způsoby. Usušené květy můžete zašít do vonných polštářků nebo je využít v kuchyni. Perfektní je ve sladkých dezertech, okoření maso nebo si z ní můžete vyrobit sirup. Nezanedbatelné jsou také její léčivé účinky.

Řízkování levandule z polodřevitých řízků

Nejjednodušší a nejúspěšnější způsob, jak si namnožit levanduli, je řízkování z polodřevitých řízků. Díky této technice získáte silné rostliny, které jsou přesnou kopií původní byliny. Máte tak odzkoušené, že se jim bude v daných podmínkách dařit.

Jak správně namnožit levanduli

Na řízkování si vyberte den, kdy je pod mrakem. Zabráníte tak seschnutí malých řízků. Ještě před jejich nařezáním si připravte sadbovače a vhodný substrát. Ten by měl obsahovat jednu polovinu písku. Druhá polovina by se měla skládat ze zahradnického a řízkovacího substrátu v poměru 1:1. Získáte sypkou a odlehčenou směs. Dále si nachystejte zahradnické nůžky nebo nožík a stimulátor růstu.

Získání řízků

Na mateční rostlině si najděte větvičku, kterou chcete řízkovat. Neměla by kvést ani na květ nabíhat. Ideální řízek dole dřevnatí a na vrcholu se pyšní stříbrnými mladými lístky. Na větvičce najděte místo, které je ohebné, ale při přehnutí praskne. Zde stonek odstřihněte. Spodní část očistěte od lístků. Řízek nakonec zkraťte na cca 10 cm, nejlépe těsně pod spodním očkem.

Na mateční rostlině si najděte větvičku, kterou chcete řízkovat. Zdroj: C.Aphirak/Shutterstock.com

Zasazení řízků a péče o ně

Spodní část řízku namočte do stimulátoru růstu. Prstem nebo větvičkou udělejte do substrátu hlubší jamku a řízek do ní vložte. Spodní lístky by neměly být ponořené v hlíně. Okolní půdu k rostlince důkladně přitlačte. Do jednoho květináče sázejte pouze jeden řízek. Takto připravené levandule uložte do stínu. Substrát udržujte vlhký. Za cca pět týdnů by měly být kořeny rostlin tak silné, že je můžete přesadit na trvalé místo.