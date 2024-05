Daří se vaší orchideji a pomýšlíte na první pokusy o její namnožení? Zkuste to z květního stonku. Pokud řízkům vytvoříte vhodné podmínky můžete mít nové rostliny za několik týdnů. Jak namnožit orchideje?

Chcete si vyzkoušet množení orchidejí?

Ještě nedávno jste nevěděli, jak orchideje neutopit a teď už se pouštíme do jejich množení! Proč ne? Pokud se vašim rostlinám daří, nebojte se a pusťte se do toho. Namnožení orchidejí by mělo být možné také správným rozdělením květního stonku, kterým však musíte připravit správné podmínky. Jak na to?

Jestli vás orchideje zajímají, rozhodně se podívejte na tento velmi zajímavý příspěvek z YouTube kanálu DOMÁCÍ ZAHRADNÍK.

Zdroj: Youtube

Množení orchidejí z květního stonku není vždy možné

O rozmnožování orchidejí řízky ze stonku mnozí pochybují a právem. Jednak se nehodí pro všechny druhy orchidejí, a pak ani v případě druhů Dendrobium, Phalaenopsis, Oncidium, Vanda či Cattalyea nejde o zaručenou metodu, a to platí i pro různé hybridy těchto druhů.

Zatímco množení z květinového stonku je sporné, rozhodně je možné množit řízky z postranních výhonů. V každém případě je nutné, aby část, ze kterých rostlinu řízkujete, měla očka. Z těch může následně vyrašit list, případně kořen.

Jak množit orchidej? Zkuste tohle!

Na řízky je třeba používat čisté, ideálně vydezinfikované a ostré nástroje, které nebudou řízek drtit, ale čistě jej oddělí. Následně je nutné pojistit se, že v řezu rostlina nezačne zahnívat, což je možné zařídit několika způsoby.

Řez smáčejte v tekutém vosku zapálené svíčky. Je to prosté a funkční řešení, které zajistí, že řez zůstane pod voskovou „náplastí“ a nic se do rány nedostane.

Ještě méně náročné je nechat řez prostě zaschnout. Dva nebo tři dny nechte řízky zasychat, až řez zcela oschne jako stroupek, bude méně náchylný i k zahnívání.

Čerstvý řez můžete také ošetřit fungicidy, které bývají navíc obohacené o enzymy na podporu zakořenění. Pokud byste hledali alternativu takového fungicidu, který podporuje růst kořenů, můžete také sáhnout po mleté skořici, která řez „vydezinfikuje“ i chrání. Jiní pěstitelé používají nálev ze zázvoru, ve kterém máčí řízky i mech, o kterém si hned také řekneme.

Následně je nutné najít řízkům ideální místo, kde bude dobrá teplota, vlhkost i dostatek světla. Rozhodně doporučujeme podívat se na různá videa z archivu pěstitelů, kde vám šikovný majitel orchidejí nechá nahlédnout do své pěstírny.

Na řízky si ideálně pořiďte průsvitnou uzavíratelnou krabičku s dírkami ve dně i víčku, ve které bude mít rostlina vhodné mikroklima. Stačí plastová krabička na jídlo.

Aby měla také dost vláhy a ideální podklad, používá se na vyložení krabičky mokrý mech, případně je možné přidat také vrstvu aktivního uhlí, která pomůže pročišťování mikroklimatu krabičky. Jak už bylo zmíněno, jiní pěstitelé zase upřednostňují používání zázvorového nálevu, který je dezinfekční.

V nálevu se nechávají máčet nejen řízky, které se tím vyčistí a natáhnou vláhu, ale také se v tomto nálevu máčí mech. Díky těmto fíglům vznikne prostředí, které je sice mírně vlhké, ale nepodporuje procesy zahnívání ani tvorbu plísní atd.

Namočený a vyždímaný mech položte na dno krabičky, do něj volně vložte řízky orchideje a před uzavřením víka ještě mírně smáčejte rozprašovačem.

Nádoba s řízky by měla být v pokojové teplotě a na světle, nikoli však přímém slunečním. Občas, respektive zhruba jednou týdně, můžete skleníček provětrat a rozprašovačem postříkat mech i řízky.

Pokud budou mít řízky dobré podmínky, za tři týdny se můžete dočkat prvních změn na stoncích. Bývají to napřed lístky a po dalších deseti dnech také kořínky. Proces však může trvat i dvojnásobek času, proto nevěšte hlavu a dejte rostlinám dostatečně dlohou dobu k produkci lístků a kořenů, případně sobě více pokusů o rozmnožení rostliny.

Zdroje: irecept.cz, houseplantcentral.com