Namnožte si na záhoně své trvalky: Jednoduché množení dělením krok za krokem

Jak zachovat na zahradě a záhonech kvalitní a kvetoucí trvalky? Jak je spolehlivě namnožit? Pomůže vám dělení, a to především v případě, že jsou rostliny přerostlé a hrozí napadení chorobami. Dělení není složité, držte se našeho návodu.

Typickým příkladem trvalek, které se nekontrolovatelně rozrůstají, jsou kopretiny. Jejich trsy se objevují v zahradě často na místech, kde jsou nežádoucí. Někde vymřou úplně a to kvůli napadení háďátky či proto, že je půda, kde rostou už zcela bez potřebných živin.

Kosatce jsou ozdobou zahrady. Zdroj: Profimedia

Jak často dělit?

Každé tři roky - v takovém časovém harmonogramu je nutné dělit trsy trvalek, a to v době jejich vegetačního klidu. Nyní brzy na jaře je to tedy ideální. Rostliny a stromy už se pomalu probouzejí, ale ve svém růstu ještě nenabraly úplně na síle. Ovšem neplatí to tak pro všechny druhy trvalek. Kosatce rozdělte, až když zcela odkvetou, pivoňky zase až když ukončí svůj růst, tedy na podzim. Na jaře se dělí všechny okrasné trávy. Máte na zahrádce denivky? Ty snesou dělení na podzim i na jaře. Někdy dělení není potřeba, zejména, pokud je trvalka v dobré kondici, to poznáte, pokud v létě krásně kvete. Pokud však najdete ve středu rostliny holá místa a trvalka má malý vzrůst, zákrok je potřeba.

Opatrně kořenový bal vyryjte. Zdroj: Profimedia

Krok za krokem

Vezměte si rýč a opatrně vyryjte celý rostlinný bal. Pozor, abyste příliš nepoškodili rostliny.

Přebytečnou hlínu oklepejte, odstraňte i odumřelé listy a stonky.

Poté rýčem trs rozdělte tak, že náčiní do trsu silně zabodnete. Někdy stačí rozdělit trs i ručně.

Proto, aby byl trs růstuschopný, musí mít minimálně jeden výhon a určitý počet kořenů, který je pro danou rostlinu typický.

Následně oddělenou rostlinu zasaďte tak, aby výhonek vyčníval ze země.

Zeminu kolem stlačte, aby v ní nebyl nežádoucí vzduch.

Všechny nově vysazené trvalky dostatečně zalévejte.

