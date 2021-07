Jak jednoduše namnožit hortenzie. Tohle zvládne úplně každý

Hortenzie se pyšní nádhernými barevnými květy, které se hodí jak do předzahrádky, tak i na balkon či terasu. Navíc, dá se velmi snadno namnožit. Jak na to?

Zamilovali jste se do hortenzií, ale mrzí vás, že jich máte tak málo? Nebo jejich pěstování teprve plánujete? Nemusíte běžet do zahradnictví a utrácet stovky až tisíce korun. Namnožte si je sami. Stačí nařízkovat vlastní rostliny nebo poprosit o kytici sousedku.

Hortenzie velkolistá, řapíkatá a stromkovitá

Hortenzie je kompaktní keř s velkými listy a zajímavým květenstvím. Zahradnictví nabízejí různé kultivary s barvami květů od bílé, po krémovou, růžovou a namodralou. Oblíbené jsou také nazelenalé květy, kterým naše babičky říkaly „Esmeraldy". Hortenzie se dá snadno rozmnožit zelenými řízky, které odebírejte v letních měsících. Nejlépe však v červenci.

Hortenzie je kompaktní keř s velkými listy a zajímavým květenstvím. Zdroj: Lapina / Shutterstock.com

Jak nařízkovat hortenzie

Na mateřské rostlině vyberte zdravé letošní výhony bez květů, alespoň se 4 listy. Odstřihněte špičku cca 2 mm nad spícími pupeny. Řízek zkraťte na 10-15 cm a konec zastřihněte šikmo, aby se zvětšila plocha pro růst kořenů. Na větvičce nechte jeden až dva páry listů. Ty ale zkraťte na polovinu, aby kořenícímu řízku nebraly zbytečně energii.

Miniskleník z PET láhve

Nyní si vezměte 5 l PET láhev a odstraňte spodní 1/3. Získáte tak dno květináče a provizorní stříšku miniskleníku. Do dna udělejte odtokové dírky a nasypejte do něj písek s rašelinou v poměru 1:1, perlit nebo speciální substrát určený na řízkování. Výška by měla být cca 10 cm, aby se řízek nedotýkal dna. Substrát zvlhčete a zapíchněte do něj mírně šikmo řízky ošetřené práškovým stimulátorem růstu. Poté větvičky přikryjte stříškou.

Jak se o řízky starat?

Řízky hortenzií mají rády „teplo od nohou". Proto, pokud teplota v noci klesne pod 20 °C, je raději nechte doma. Substrát by měl být stále vlhký, ale ne přemokřený. Čas od času odšroubujte ze stříšky horní víčko a skleník vyvětrejte. Za 2-3 týdny by měly větvičky zakořenit a vytvořit nové listy. Za 4-6 týdnů můžete rostlinky opatrně přesadit na konečné stanoviště.

Řízky hortenzií mají rády „teplo od nohou". Zdroj: MosKamonpat/Shutterstock.com

Řízkování jiných rostlin

Podobně můžete v průběhu července a srpna nařízkovat kromě hortenzií také azalky, rododendrony, komule, dřišťály, brsleny, fuchsie a ibišky.