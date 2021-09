Nařízkujte muškáty právě nyní. Rychlý způsob zajistí skvělé kvetení na jaře

Dny se zkracují, slunce už nemá takovou sílu a do zahrad i na balkóny se vkrádá studený vzduch. Na změnu ročního období reagují pelargonie opadáváním listů a vadnutím květů. Právě nyní je ten správný čas je ostříhat. Jak nařízkovat muškáty?

Pelargonie neboli muškáty patří k velice oblíbeným balkonovým rostlinám. Mají nízké nároky na pěstování a vysokou odolnost vůči škůdcům a chorobám. Navíc se dají snadno rozmnožit. Truhlíky plné květů tak můžete mít každý rok téměř zadarmo.

Zazimování muškátů

Zazimování a řízkování pelargonií spolu úzce souvisejí. Rostliny byste měli zazimovat ještě před příchodem prvních mrazíků, aby se listy nespálily a neznehodnotily. Muškáty můžete zazimovat třemi způsoby. Buď uložíte staré rostliny, pouze řízky nebo jak mateční rostliny, tak i jejich řízky. Záleží na velikosti prostoru, kam pelargonie umístíte.

Zazimování a řízkování pelargonií spolu úzce souvisejí. Zdroj: VH-studio/Shutterstock.com

Střih muškátů

Pokud máte dostatečné velkou garáž nebo sklep, kde rostliny mohou přezimovat, a nechcete-li řízkovat, odstraňte pouze odkvetlá soukvětí, suché listy a výhonky. Máte-li prostoru málo nebo si chcete rostliny namnožit, sestřihněte je na velikost cca 15 cm. Z odstřihnutích výhonků si vyrobíte řízky.

Kvalitní řízky

Z odřezané části odstraňte květy. Řízky by měly být cca 10 až 15 cm dlouhé a měly by mít 2 až 3 patra listů. Spodní strana řízků by měla vždy končit v místě kolínka. Je jedno, z jaké části mateční rostliny řízky odebíráte, koření stejně. Na dva nové truhlíky budete potřebovat 5 až 6 řízků.

Jak řízkovat muškáty

Nyní je čas na samotnou sadbu. Vezměte si malé květináče a naplňte je speciálním substrátem, který je určený pro výsev a množení. Řeznou plochu řízku namočte do vody a poté do stimulátoru růstu. Do hlíny udělejte prstem nebo dřívkem 2-3 cm důlek a opatrně do něj rostlinku vložte. Dejte pozor, abyste prášek nesetřeli. Hlínu kolem řízku přimáčkněte. Pokud nechcete použít stimulátor růstu, můžete nechat jednotlivé řízky zakořenit ve vodě a později je přesadit.

Do hlíny udělejte prstem nebo dřívkem 2-3 cm důlek a opatrně do něj rostlinku vložte. Zdroj: 682A IA/Shutterstock.com

Kam rostliny umístit

Květináče s řízky vložte do domácího skleníčku. Dosáhnete tím vyšší vzdušné vlhkosti, kterou rostliny k zakořenění potřebují. Skleník umístěte na parapet. Zakořeněné řízky poznáte tak, že vyrostou nové listy. Trvá to cca 2 až 6 týdnů. Teplota by se v prvních 3 až 4 týdnech měla pohybovat kolem 20 až 22 °C. Postupně po zakořenění můžete teplotu snižovat na 10 až 15 °C.

Jak muškáty zalévat

Rostliny byste měli zalévat opatrně. Substrát by měl být lehce vlhký, ne však přemokřený. Společně s první zálivkou můžete aplikovat protiplísňový přípravek. Zakořeněné řízky můžete také jednou týdně zalévat hnojivem s vyšším obsahem dusíku. Podpoříte tak růst rostlin. I mladé pelargonie nezapomeňte zaštipovat, aby měly časem krásně rozvětvený tvar.

