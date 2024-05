Zdá se vám, že plot kolem vaší zahrady potřebuje zrenovovat a hodila by se i nová vrstva barvy? Máme pro vás nejen osvědčený tip, jak správně natírat, ale i další užitečné rady.

Ozdobou každé zahrady je samozřejmě i správně udržovaný plot. Po zimě bývá často vrstva jeho barvy pod vlivem počasí odřená, popraskaná a v některých místech i sloupaná. Dopřejte tedy plotu nový nátěr, a to bez toho, aby to bylo pro vás utrpení, ale naopak příjemný relax.

Čím natřít dřevěné prvky na domě i v zahradě? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu HOME IN CUBE:

Zdroj: Youtube

Hlavně žádný spěch

Než začnete se samotným nátěrem, je nutné provést přípravné práce. Plot je potřeba nejprve očistit od všech nečistot, případně i odmastit. Poškozená místa staré barvy odstraňte drátěným kartáčem nebo hrubým smirkovým papírem, zbytek dočistěte hladkým. Povrch by měl být vždy naprosto suchý, barva by jinak nedržela a brzy by se odlupovala.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Pokud chcete předejít ztvrdlým žmolkům, které se po nátěru mohou vytvořit, je vždy nutné před nátěrem plot oprášit od prachu a nečistot.

Jak předejít hrudkám

Pokud chcete předejít ztvrdlým žmolkům, které se po nátěru mohou vytvořit, je vždy nutné před nátěrem plot oprášit od prachu a jiných nánosů nečistot. Jakmile byste je nabrali při natírání na štětec, jen byste je na ploše rozetřeli.

Později by zatuhly a tvořily na okolním hladkém povrchu nehezké nerovnosti. Rizika hrozí i v blízkosti zdiva. Pokud je znečištěná barva v plechovce, přeceďte ji.

Prevence stékání

Barva by měla být vždy v takové hustotě, aby nestékala a netvořila nevzhledné kapky a zkrabacená místa. Pokud bohužel tato situace nastane, nechte vždy barvu zaschnout, pak ji odstraňte jemným smirkovým papírem, zbavte prachu a přetřete novou vrstvou barvy.

Pozor na pomalé schnutí

Pokud vám v některých místech plotu schne špatně nanesená barva, pravděpodobně se jedná o nedokonale očištěnou mastnotu. Barva se totiž nemůže dostatečně vsáknout. Proto je nutné nový nátěr odstranit, místo řádně odmastit a po očištění znovu natřít.

close info Shutterstock.com zoom_in Barva by měla být vždy v takové hustotě, aby nestékala a netvořila nevzhledné kapky a zkrabacená místa.

Mušky a hmyz

Čerstvě natřený plot je bohužel také velice častou nástrahou létavého hmyzu, který na něm přistane. V tomto případě, kdy je barva ještě vlhká, jej opatrně odejměte špičatým předmětem a místo uhlaďte. Jakmile barva s hmyzem zaschne, postupujte jako u zaschlých kapek.

Zdroje: www.idnes.cz, www.ceskestavby.cz, www.ceskykutil.cz