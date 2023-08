Jak ochránit hrozny vína před ptáky: Vinohradníci mají skvělý trik se sáčky

Perete se rok co rok o plody vaší práce na zahradě a o hrozny vinné révy s nenechavými ptáky? Jaké ochranné pomůcky používáte proti náletům pažravých opeřenců vy? Ochranných pomůcek je několik a mezi ty nejlepší patří i ty velice jednoduché. Jak se brání náletům ptáků zkušení vinohradníci?

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, zahrada-centrum.cz

Sklízí hrozny vaší práce ptactvo?

Ochrana zahrady před ptáky je náročná disciplína. Aniž bychom museli ptactvo a okolní přírodu přímo nenávidět, čím déle se budete s nimi na zahradě potýkat, tím nevrlejší budete, když vám kos přeběhne po záhonu. Jak je možné hroznové víno a mnohé další plody na zahradě chránit?

Aby bylo co chránit, musíte se napřed postarat o to, aby se révě u vás dařilo. Jak na to, vám poví i ukáže Petra ze Zahrady pro radost:

Jak ochránit hrozny vinné révy před ptáky?

Každá past či lest má svá pro a proti. Například takové sítě. Fungují výborně, ale jejich použití je náročnější s větší výškou keřů, až jsou nakonec docela nepoužitelné.

Strašáci a alobal

Nabízí se také strašáci, a to nejen ti vycpaní slámou, ale také makety dravců a predátorů, jako je kočka. Chytřejší druhy však maketám přivyknou a sednou i na strašáka vycpaného slámou. Částečně fungují také pásky třepotajícího se alobalu na větvičkách stromů nebo pohybující se prvky na zahradě.

Plašičky

Proti ptákům se můžete bránit také technikou, konkrétně plašičkou. Ta přehrává různé zvuky dravců a predátorů, které by měly ptáky zastrašit. Plašičky jsou patrně docela účinné, bývají jak na baterky, tak na solární nabíjení, nicméně zastraší nejen ptáky, ale také všechny ostatní. Plašičky jsou z pravidla hlučné a jejich spuštění je nenadálé. Často na zahradě děsí nejen děti, ale i dospělé.

Hrozny ochrání i prosté sáčky. Zdroj: Profimedia

Hrozny ochrání jednoduché sáčky

Před nechtěnou sklizní hrozny vína skvěle ochrání také obyčejný sáček. I když je zavěšení sáčků na každý plod poměrně náročné, tato jednoduchá pomůcka ze staré záclony, netkané textilie nebo jiného prodyšného, průsvitného, ale pevného materiálu je nesmírně funkční.

Můžete si všimnout, že tato metoda je někdy používaná například v menších vinicích, ale také v jižních krajích při ochraně sklizně datlí. Stejným způsobem ochrání sáček plody před ptáky, ale také proti brzkému spadu mimo rostlinu. Nepříjdete tak ani o jedinou kuličku svého hroznového vína!