Jak ochránit květy ovocných stromů před mrazem, abyste nepřišli o úrodu

Jarní měsíce jsou teplotně nestálé, pár dní je to venku na tričko a za chvilku už se sype sníh. Stačí málo a jedna chyba zničí celou úrodu ovoce, pokud citlivé květy pomrznou. Na ochranu květů ovocných stromů lze přitom použít jednoduché triky.

Sluneční paprsky přírodu probouzejí, dostatek vláhy ji povzbudí a vše roste a kvete o sto šest. Přesto v noci a k ránu teploměr často ukazuje nulu, nebo dokonce i nějaký ten stupeň pod bodem mrazu. Na to doplatí hlavně choulostivé květy ovocných dřevin, ať už ve stadiu poupat nebo v plném květu. Ochraňte ovocné dřeviny před jarními mrazíky a odmění se vám bohatou úrodou chutných plodů.

Křehká krása

Úroda meruněk je ohrožena Zdroj: yuris / Shutterstock.com Čerstvě otevřené květy ovocných stromů jsou velmi háklivé na nízké teploty. Nenávratně je mohou zničit už teploty těsně pod bodem mrazu. Nejvíce choulostivé jsou meruňky, které mráz spálí už při – 1 až – 2 °C. Trochu lépe jsou na tom broskvoně, ty snesou teplotu ještě o stupínek nižší, více vydrží také jabloně či slivoně. Přesto stačí pár hodin ranního mrazíku a květy se snadno znehodnotí. Jejich původně zářivá barva žloutne a hnědne, až nakonec poničené okvětní lístky opadají a zbude zničený květ bez zárodku plodu. Vzhledem k tomu, že ovocné stromy většinou nakvétají najednou, můžete tak v okamžiku přijít o veškerou budoucí úrodu. Jak postupovat, když předpověď slibuje chladná rána nebo dokonce denní teploty na nule? Samozřejmostí je zakrývání citlivých části rostlin, ale lze využít i jiné postupy, které snadno a rychle zafungují.

Oblečky pro rostliny

Ochranu před štiplavým mrazíkem poskytne obal z netkané textilie, kterým lze zakrýt menší ovocné stromky. Při větším chladu použijte více vrstev textilie. Účinek takového oblečku lze ještě zvýšit, pokud jej navíc narosíte vodou. Před mrazivým počasím chraňte nejen květy ovocných dřevin, velmi zranitelné jsou i sazenice salátů a bylinek, mráz může poškodit také mladé rostlinky rajčat, brambor nebo okurek. Kvetoucí jahodníky se rovněž stanou snadno obětí mrazivých rán. Všechny tyto rostliny pečlivě přikrývejte a dopřejte jim tak před mrazem ochranu.

Využijte přírodní zákony

Ovocné stromy nakvétají během krátké doby Zdroj: natalia bulatova / Shutterstock.com Izolace květu před mrazivým vzduchem docílíte i pomocí vody. Vhodným rozprašovačem naroste květy i větévky s pupeny. Květy by měly být vlhké, nikoli mokré. Když bude voda stékat, květy před namrznutím neochrání. Při nízkých teplotách rosa na citlivých částech rostlin zmrzne a vytvoří tak jakýsi ochranný obal, který zabrání přístupu mrazivého vzduchu. Jedná se však o řešení, které funguje jenom krátkodobě a při teplotách těsně pod bodem mrazu, přibližně do -2 °C. Do vody na postřik lze přidat i valeriánské kapky, které jeho účinnost ještě zvýší. Na trhu naleznete i různé měďnaté nebo biologické přípravky pro tento účel, zvyšující odolnost rostlin proti chladu. Připravíte roztok v určené koncentraci a použijete přímo na květy. Vodu lze využít i jinak. Kolem ovocných stromů rozmístěte nádrže nebo kbelíky s vodou. Odpařováním vody se lokálně zvýší vlhkost vzduchu a mrazy nebudou pro ovocné stromy tak destruktivní. Stejně tak se snadněji na větvích vytvoří ochranná vrstva jinovatky.

Teplo z dýmu

Dýmování je jedním z osvědčených způsobů v boji proti mrazíkům Zdroj: Hans-Juergen Luntzer / Shutterstock.com Existují další osvědčené triky, kterými zabráníte poškození rostlin. Pokud v době květu očekáváte výskyt mrazíků, využijte tzv. dýmování. Pod stromy nanoste kupky z větví a trávy, které zapálíte a necháte teplý dým stoupat ke stromům. Velmi vhodné je používat trochu navlhlý materiál, aby hranice skutečně jen kouřila a nehořela jasným plamenem. Tak nebude teplo příliš intenzivní, kouř lépe prohřeje okolí a zároveň vám klestí déle vydrží. Nezapomeňte, že nejchladněji je venku těsně nad ránem, proto je třeba zapálit oheň kolem čtvrté ráno. Během spalování je nutné oheň hlídat, aby se nevymkl kontrole a také ohlásit pálení klestí do evidence hasičského záchranného sboru. Podobně jako klestí se v ovocných sadech dají využít i balíky slámy, louče nebo venkovní svíčky.

