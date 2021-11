Ochrana zahrady před větrem: 4 vyzkoušené tipy, jak minimalizovat škody

S podzimem a zimou často přichází silný vítr, který se v mžiku může změnit v pěknou vichřici. Během větrných poryvů je největším nebezpečím, že dokáže odnést vše, co není pevně přichycené. Jsou však způsoby, jak tomu předejít a ochránit zahradu před nebezpečným větrem.

Vítr vzniká díky rozdílnému zahřívání vzduchu na různých místech na zemi. A právě na podzim jsou největší rozdíly v tlaku vzduchu, které jsou vyrovnávány větrem, jenž se náhle může strhnout i do silného vichru. V takovém případě se na vaší zahradě mohou dít pěkné lapálie. Proto buďte ve střehu a předem se na větrné dny připravte. Vítr je prostě živel a mohl by napáchat nemalé škody.

Pečlivě zabezpečte svůj majetek

Sledujte pravidelně předpověď počasí, abyste se připravili včas. Začněte odstraněním a odklízením předmětů, které by svou silou snadno zachytil vítr a začal je doslova metat po zahradě. Mohlo by totiž dojít k mnoha zbytečným škodám. Volně uložené předměty upevněte, aby se nemohly rozbít, nebo v důsledku větru ohrožovat okolí. Volně létající předmět může velice jednoduše kohokoliv zranit či poškodit váš či sousední majetek.

Vítr je prostě živel a mohl by napáchat nemalé škody. Zdroj: profimedia.cz

Máte děti a stojí na vaší zahradě třeba trampolína? Preventivně odstraňte ochranné sítě a všechny neuchycené podložky. Převrácení trampolíny vlivem větru je v současné době jednou z nejčastějších nehod. Stejně tak zajistěte i zahradní houpačku, aby vám ji vítr nezničil. Ukliďte volné květináče, odložená prkna či zahradní náčiní. V případě, že jste ještě nezazimovali zahradní nábytek, slunečníky či lehátka, tak to neodklejte a uložte je na bezpečné místo.

Vše, co zůstane na zahradě, byste měli mít řádně zajištěné. Krmíte přes zimu ptáky a máte na zahradě krmítko či ptačí budku? Pevně je připevněte nebo přišroubujte, ať o ně nepřijdete. Myslete i na skleník, který byste měli mít důsledně utěsněný, protože každá skulinka či mezera by mohla způsobit katastrofu ve formě rozbitých skel, potrhaných folií či deformace trámů.

Ochraňte rostliny před větrem

Obalili jste rostliny protimrazovou tkaninou či síťovinou? Zakryli jste i některé záhony? Platí zde stejné pravidlo. Vše pevně přivázat či dostatečně zatížit je prostě nezbytné.

Přezimující popínavé rostliny byste měli mít bezpečně přivázány k pevným oporám, aby vám je vítr nezlomil. Skvěle funguje uvazování do pyramid ze čtyř a více podpěr. U vysokých rostlin je řešením, že je v den silného větru odvážete, opatrně položíte a zajistíte k zemi, dokud nepřestane foukat, aby byly mimo nebezpečí a nezlomily se. Dalším praktickým řešením je i omotání ohrožených rostlin drátěným pletivem, které musíte dobře upevnit.

Zajistěte volné větve stromů

V případě, že jste ještě neořezali suché větve vašich stromů, nic neodkládejte. Vítr by je snadno zlomil a mohly by vám poničit na zahradě cokoliv. Nebezpečné jsou i zdravé dlouhé větve ve volném prostoru, které jsou nad skleníkem nebo třeba nad zahradním altánkem. Buď větev důkladně připevněte k jiné silné větvi, nebo vystelte pytlovinou či jiným ochranným materiálem objekt pod větvemi tak, aby byl chráněný. Dobrou službu udělá i silná a v zemi pevně ukotvená podpěra takových větví.

Živé ploty sice nedokáží vítr absolutně zadržet, ale velice efektivně zmírní jeho nápor. Zdroj: profimedia.cz

Vysaďte větrolam

Výborné a účinné jsou proti větru i chytré větrolamy, které mohou být zároveň atraktivní dekorací vaší zahrady. Živé ploty sice nedokáží vítr absolutně zadržet, ale velice efektivně zmírní jeho nápor. Pokud ho na zahradě ještě nemáte, letos ho vysadit už asi nestihnete. Myslete na to však v příštích sezónách. Vysaďte jej vždy v pravém úhlu ke směru odkud nejčastěji fouká. Pokud se rozhodnete pro větrolam z jehličnanů, ochrání vaší zahradu do budoucna před větrem po celý rok. Při jeho výsadbě je třeba jednotlivé rostliny sázet maximálně 40 - 80 centimetrů od sebe. Řiďte se především velikostí sazenic a dbejte na to, aby se spodní větve navzájem alespoň lehce dotýkaly.

