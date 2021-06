Jak odstranit houby z trávníku? Neotálejte s tím, nebo se se zlou potážete

Chcete mít krásný trávník, ale rok od roku se vám na něm objevuje čím dál tím více plodnic s houbami? Pak se zaměřte na způsob, jak je zlikvidovat dřív, než se začnou rozlézat ještě víc a pomalu zničí celou vaši zelenou chloubu.

Zdroje: www.idnes.cz, www.express.co.uk, mykolog Josef Šutara

Pokud vidíte na trávníku velké nápadné kruhy, jde o plodnice hub, které se tam zabydlely. Ty mohou způsobit tři jevy. Buď tráva odumře, nebo se utvoří prstenec tmavě zelené trávy bez hub nebo prstenec s klobouky hub. Ať už tak nebo tak, půda uvnitř těchto kruhů je prorostlá podhoubím a nepropouští vodu, což je pro váš trávník smrtelné.

Houby se většinou vyskytují v takovém trávníku, kde je půda chudá na živiny, je suchá a vyprahlá od sluníčka. Pokud se tento problém týká právě vás, nechte si poradit, jak s houbami zatočit.

Zlikvidujte plodnici a zeminu zryjte

Nejprve zlikvidujte plodnici hub, zeminu zryjte, nakypřete a důkladně zalijte vodou. Tím dodáte trávníku dostatek živin a vody. Pokud víte, že by to nestačilo a váš trávník je v opravdu dezolátním stavu, vykopejte zeminu až do hloubky 30 centimetrů a vyměňte ji za čerstvou. Tím se podhoubí definitivně zbavíte a máte jistotu, že nikde nezůstalo a houby se znovu neobjeví.

Nejprve zlikvidujte plodnici hub, zeminu zryjte, nakypřete a důkladně zalijte vodou Zdroj: Martin Fowler / Shutterstock.com

Pokud se ale chcete zbavit hub hned, musíte zajít ještě dál. Důsledně odstraňte napadenou část, nahraďte ji novým substrátem a dosejte trávník do okolí 50 centimetrů a hloubky až 75 centimetrů.

Dále si opovězte na otázku, proč vám na trávníku houby vlastně vůbec rostou. Může to být díky deštivému počasí, také po častém hnojení, sečení nebo díky psím či jiným zvířecím exkrementům, které se do půdy uvolňují.

Proč houby rostou v kruzích

Možná se také podivujete nad tím, proč houby rostou v kruzích. Odpověď je jednoduchá.

"Je zajímavé sledovat, jak se rok od roku mycelium rozrůstá. Každý rok to může být o 30 až 40 centimetrů, tím se zvětšuje obvod tohoto kruhu. A na základě toho lze i stanovit, jak je mycelium staré," prozradil mykolog Josef Šutara v seriálu Na houbách.

Houby v magickém kruhu často objevíme i na zahradě či louce. Zdroj: Przemyslaw Muszynski / Shutterstock.com

Upozorňuje se i na to, že konzumace těchto hub je nebezpečná. Většinou jsou totiž nejedlé či dokonce jedovaté. Pokud tedy máte malé děti nebo domácí mazlíčky, zlikvidujte je co nejdříve, ať se nestane neštěstí.