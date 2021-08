Otravuje vás mech v trávníku? Toto je šest způsobů, jak se ho zbavit.

Mech v trávníku nepůsobí zrovna „elegantním“ dojmem. Máme pro vás šest skvělých tipů, jak se ho alespoň „elegantně“ zbavit!

Zakládáte si na vašem krásném trávníku a ejhle! Na vlhkých tmavých místech objeven mech! Pokud patříte do skupiny „salámistů“, mech necháte mechem a jdete si sednout pod slunečník s knížkou v ruce a s myšlenkou v hlavě: „Aspoň tam nebudu muset sekat trávu, když je tam mech“.

Ale je i druhá, možná i početnější skupina lidí, kterým to vadit bude. A jak! V následujících odstavcích se dozvíte, jak mechu razantně vysvětlit, že není váš kamarád.

Z mechu se dají vyrobit krásné dekorace Zdroj: Profimedia

Mech není zbytečný

Mechy jsou výtrusnými rostlinami, kterým je dobře ve vlhku a stínu, ale není to pravidlem.

Mech se využívá například při tvoření kokedamy (rostlina v kulatém balu zeminy, která je obalené mechem), nebo ho využívají lidé v akvaristice.

Mech někdy na zahradě škodí, zvláště na kamenech a zídkách. Zdroj: Profimedia

Jak mech z nežádoucích míst odstranit

Vlhká místa jsou pro mech ideální . Může se jednat o povrchovou vlhkost, kdy můžete vytvořit malý rigol, aby voda odcházela, nebo se jedná o podzemní vlhkost, kde pomůže drenážní systém, který ale není zrovna levnou záležitostí, ale má výhodu v tom, že není na zahradě nijak vidět, což se u rigolu říct nedá.

. Může se jednat o povrchovou vlhkost, kdy můžete vytvořit malý rigol, aby voda odcházela, nebo se jedná o podzemní vlhkost, kde pomůže drenážní systém, který ale není zrovna levnou záležitostí, ale má výhodu v tom, že není na zahradě nijak vidět, což se u rigolu říct nedá. Mech se tvoří i na místech častého pochodování. Určitě máte na trávníku vyšlapanou cestičku, třeba do kůlny. Trávník nemůže dýchat, neboť je půda udusaná a to je přesně nejlepší příležitost pro mechy. Pokud budete pravidelně trávu vertikulovat, půda se provzdušní a mech vás otravovat nebude.

Mulčování je skvělá věc , ale musí se to umět. Pokud mulčujete trávník špatně, opět toho využije mech. Mělo by se jednat o krátká stébla trávy, aby se dobře rozkládala. Nemělo by být mulče moc, jen takový „poprašek“, aby se nevytvořila nepropustné krusta. S mulčováním to jednoduše nepřehánějte.

, ale musí se to umět. Pokud mulčujete trávník špatně, opět toho využije mech. Mělo by se jednat o krátká stébla trávy, aby se dobře rozkládala. Nemělo by být mulče moc, jen takový „poprašek“, aby se nevytvořila nepropustné krusta. S mulčováním to jednoduše nepřehánějte. Mech začne růst, když je tráva vyčerpaná. To se stává, když jí nehnojíte. Závěr je jednoduchý – více hnojte!

Na stinných místech zahrady se mechu také daří. Zeď ale kvůli němu bourat nebudete. Na tyto pochmurná místa zkuste vysít lipnici hajní, té by se tam mohlo dařit. Jestli ani tato varianta neuspěje, dejte si tam něco jiného než trávu. Břečťan nebo barvínek, například. Pokud trávníku stíní strom, vysaďte též lipnici hajní, ale ještě k tomu pořádně hnojte a zalévejte. Stromy mají převahu a berou si většinu živin i vláhy.

se mechu také daří. Zeď ale kvůli němu bourat nebudete. Na tyto pochmurná místa zkuste vysít lipnici hajní, té by se tam mohlo dařit. Jestli ani tato varianta neuspěje, dejte si tam něco jiného než trávu. Břečťan nebo barvínek, například. Pokud trávníku stíní strom, vysaďte též lipnici hajní, ale ještě k tomu pořádně hnojte a zalévejte. Stromy mají převahu a berou si většinu živin i vláhy. Sekáte trávu nakrátko, abyste si usnadnili práci? Neusnadníte si jí, protože tráva se nestihne zregenerovat a toho samozřejmě využijí staré známé mechy. Výška, kterou byste měli mít nastavenou na sekačce, je 3 – 5 centimetrů.

Ale co když už mech zaujal bojovou pozici?

Co když je už pozdě a mech se na trávníku vyskytuje?

Dekorace z mechu a pořezaného dřeva Zdroj: Profimedia

Můžete se ho zbavit mechanicky, kdy se dají požít hrábě, ale i již zmiňovaný vertikulátor. Pokud budete pravidelně hnojit trávník, tráva se rozroste a mech potlačí.

A pokud to nejde po dobrém, udělejte to po zlém. Zajděte do obchodu a kupte nějaký herbicid. Není to zrovna ideální varianta, ale když se s ním prostě nejde domluvit, usmrťte ho, zryjte půdu a zasejte nový trávník.