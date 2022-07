Plevel ve spárách odstraníte bez práce: Skvělý je trik s novinami

Trápí vás plevel mezi spárami a nevíte, co s ním? Vyzkoušeli jste už všechno, chemií počínaje, pravidelným pletím konče? A co takhle noviny? Ty vám pomohou se zbavit plevelu na místech, jako jsou například spáry mezi dlaždicemi.

Víte, co nejvíc zaměstnává všechny zahrádkáře? Je to plevel! Existují nejrůznější způsoby, jak se ho zbavit. Můžete si na něj koupit chemické postřiky či pravidelně zahradu plevele ručně zbavovat. Co ale dělat, když vás trápí na příjezdové cestě, chodníku či dlážděném dvorku? Vyrobte si účinnou pomůcku z novin!

Na plevel fungují dobře i domácí postřiky. Zdroj: Shutterstock

Na plevel je skvělá i horká voda

Na plevel je skvělá i horká voda, ve které jste právě dovařili těstoviny, rýži či brambory. Touto vroucí vodou plevel polijte, tím ho spálíte a škrob ve vodě vám pomůže se snadným odstraněním uhynulého plevele i s kořeny.

Alkohol jako účinný ničitel plevele

Plevele s dlouhými kořeny se zbavíte tak, že ho polijete panákem vodky smíchaným s půl litrem vody. Alkohol dehydratuje a zahubí nežádoucí rostliny ve spárách.

Jedlá a soda jsou skvělými bojovníky proti plevelu. Zdroj: profimedia.cz

Roztok octa a soli

Mezi spárami a dlaždicemi nejlépe působí roztok octa a soli. Ten připravíte tak, že smícháte litr vody se 300 ml octa a sklenkou soli. Dobře promíchejte a za pomoci lahve nastříkejte do spár. Toto provádějte za slunečného počasí, kdy neočekáváte déšť. Jinak by totiž mohl roztok stéct až do půdy k rostlinám v záhoně a zahubit je spolu s plevelem.

Praktické škrabadlo na plevel

Pokud byste se přece jen rozhodli pro mechanické odstraňování plevele, pořiďte si škrabadlo, které vám práci usnadní. Vždy jděte likvidovat plevel po dešti, jde to lépe. Nikdy plevel neházejte do kompostu, semena by totiž mohla přežít a zbytečně byste si ho mohli roznést po záhonech při hnojení.

Trik s novinami

Patříte mezi čtenáře novin a časopisů a nevíte, co po přečtení s nimi? Poradíme vám, jak je můžete zužitkovat třeba na zahradě. Pomůžou vám totiž v boji s plevelem. Noviny, časopisy nebo letáky namočte, pokryjte jimi spáry mezi dlaždicemi a následně je zatěžkejte pilinami, kůrou nebo mulčem. Buďte si jisti, že tímto plevel zahubíte. Pokud nemáte noviny, stejnou službu vám udělá i černá igelitová fólie.

