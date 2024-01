Tento fígl se může občas hodit hospodyním, zahrádkářům i kutilům! Rez, mastnota a špína čas od času potrápí nejen nářadí, ale i různé jiné kovové předměty. Co pak s tím? Jak odstranit rez z nářadí?

Dejte nářadí do pucu. Zbavte ho rzi!

Staráte se o své nářadí poctivě nebo se vám prostě válí na ponku a vy jej vždy párkrát do roka uklidíte, když už pracovní deska přetéká a není kde pracovat? O nářadí v dílně i v garáži a na zahradě je samozřejmě nutné pečovat, a to ideálně hned po použití. Ale to dělá poctivě opravdu jen málokdo.

Co dělat, když je nářadí rezavé? Naštěstí i z toho je cesta ven a když to uděláte takto, nebude to ani šílená práce. Jak odstranit rez z kovových šroubů aneb vyrobit domácí odrezovač vám prozradí autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu web pro kutily.

Nálev na odstranění rzi z nářadí

Odrezovač z videopříspěvku je velmi podobný jinému domácímu přípravku, který je na přísady ještě méně náročný. Na Tik Toku prozradil svůj recept Joe Clark na účtu @Joesgarden. Podle něj docela postačí voda, sůl, ocet a soda, které Joe doporučuje používat takto:

Do dostatečně velké zavařovací sklenice nalijte ocet a přidejte trochu soli, řekněme zhruba lžičku. Obsah sklenice promíchejte, ponořte do tekutiny rezavé části nůžek nebo jiných pomůcek, které si zaslouží údržbu. Nechte je máčet přes noc a druhý den očistěte kovové části nástroje ocelovou vlnou nebo malým drátěným kartáčkem.

close info Shutterstock zoom_in Mechanické odstranění rzi jde s elektrickými rotačními pomůckami snadno.

Nezapomeňte nářadí řádně očistit i promazat

Ti, kteří holdují malým rotačním nástrojům od firmy Dremel nebo podobným pomocníkům jiných značek, mohou upevnit do držáku hrotu malý drátěný kartáček, který usnadní práci. Pamatujte, že při přílišném tlaku a vysokých otáčkách může dojít k obroušení kartáče a jemné drátky budou při tření odletovat. Pracujte proto v brýlích.

Joe doporučuje po očištění namočit znovu nástroj, a to do destilované vody se sodou, která by měla pomoci odstranit a rozpustit oxidy odstraněné rzi. Po této lázni je nástroj perfektně ošetřený a docela jako nový. Nezapomeňte jej dobře osušit, můžete i promazat olejem a uložit na své místo.

