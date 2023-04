Čím a jak ohraničit záhony: 10 jednoduchých nápadů na obruby, které vás nadchnou

Chcete vnést do vaší zahrady trochu estetiky? Zvýrazněte záhony zajímavým materiálem, který bude plnit i svou praktickou funkci a vytvořte úžasné obruby. Jak a čím můžete záhony ohraničit?

Různé lemy záhonů byly oblíbené už v dobách našich babiček. Často se využíval ten nejobyčejnější materiál jako dřevo, kámen, cihly a betonové obrubníky. Kameny se zpravidla vyskytovaly takové, jaké místní lokalita nabízela a vsazovaly se do půd na plocho i na výšku. Velmi oblíbená byla břidlice. Jaké přírodní možnosti máte dnes?

Pár tipů na okraje záhonů můžete zhlédnout na následujícím videu:

Přírodní materiály jsou snadno dostupné

K ohraničení záhonů lze využít celá řada surovin. Pokud jste však příznivci přírodních postupů, zvolte to, co se vám doma nabízí a nijak nenarušuje přírodu. Nebudete tak muset pro nic běžet do obchodu. Využijte stejně jako naši předkové kámen, staré trámy, prkna, kůly či zbytky starého nábytku.

Stejně tak můžete použít i proutí z ořezaných stromů, výborná je vrba a topol, z nichž vypletete nízké plůtky. Z kamenů zas můžete stavět nízké zídky a obruby. Lemy záhonů můžou plnit i funkci oddělení cestičky, kterou si dokonce můžete vysypat mulčem, pískem, oblázky nebo vyložit plochými kameny.

K ohraničení záhonů lze využít celou řadu surovin. Zdroj: shutterstock.com

Kameny a staré obruby

Jedná se o nejjednodušší metodu, kdy záhony olemujete obložením kamenů či starých obrub. Mohou být podobné velikosti i druhu, ale při troše fantazie je můžete zajímavě kombinovat a dolaďovat vzhledem k celkové podobě vaší zahrady. Tento druh obruby jistě oceníte při sekání trávy.

Dekorujte štěrkem či drtí

Velice krásně vypadají i záhony, které jednoduše oddělíte dostupným štěrkem či drtí, které mohou mít dekorativní charakter. Dokonce si můžete pohrát i s barvami zvolených materiálů. Nejprve vytvořte ve zvolených místech asi 10 až 15 cm hluboký výkop, odstraňte plevel a odkrytou půdu smíchejte se štěrkopískem. Výkop vyplňte touto směsí zhruba do výšky okolního terénu a plochu přetáhněte geotextilií proti plevelu. Následně vše zasypte silnou vrstvou dekorativního štěrku či drti, která vytvoří náležitý efekt.

Oddělte záhony mulčovací kůrou

K ohraničení záhonů lze využít také mulčovací kůru. Jedná se navíc o organický materiál, který zvyšuje úrodnost půdy. Usazují se v něm totiž živočichové, kteří kvalitě zeminy prospívají. Aby však mulč neodčerpával z půdy dusík, je dobré ho smíchat s trochou zrohovatělých pilin. Nikdy však mulč nepoužívejte jako půdní substrát do zeleninových a květinových záhonů. Pouze jako funkční obrubu.

Lávový mulč

Oproti běžným mulčovacím materiálům má lávový mulč tu výhodu, že nehnije a je bez zápachu. Jedná se o materiál z vulkanických hornin a minerální alternativu k běžným záhonovým prvkům. Právě díky tomu zůstává půda stále vlhká. Výhodou je, že účinně snižuje výskyt slimáků, takže vaše pěstované plodiny budou v bezpečí.

Palisády záhon vizuálně vyčlení z okolního prostoru. Zdroj: shutterstock.com

Přírodní palisády

Je na vás, jaký materiál k výrobě přírodních palisád použijete. Lze využít staré kůly, vyšší podélné kameny, klacky a pruty, betonové tvárnice či cihly. Můžou být podobně vysoké, budou mít uspořádanější vzhled, můžete z nich vytvořit postupné vlny a využít tak materiál ve všech výškových rozměrech. Palisády záhon vizuálně vyčlení z okolního prostoru. Rýčem vždy vykopněte mělkou brázdu a jednotlivé palisády do ní zatlačte. Palisády můžete také svázat do záhonových lemů pomocí silných drátů.

Zkuste gabiony

Princip je jednoduchý. Stačí vyrobit drátěné koše či klece nebo využít pletiva, které později vyplníte dalším pevným materiálem. Hodí se kameny, dřevo, ale třeba zde šikovně zrecyklujete i plastové zbytky.

K ohraničení záhonů lze využít celou řadu surovin. Pokud jste však příznivci přírodních postupů, zvolte to, co se vám doma nabízí a nijak nenarušuje přírodu. Nebudete tak muset pro nic běžet do obchodu. Využijte stejně jako naši předkové kámen, staré trámy, prkna, kůly či zbytky starého nábytku.

Zdroje: www.homebydleni.cz, www.zahradkarskaporadna.cz, www.novinky.cz