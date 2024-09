Máte na pozemku starou zandebanou jabloň? Omlaďte ji razantním jarním řezem, anebo pozvěte odborníka, který udělá práci za vás. I staré stromy si zaslouží péči. Často jsou to druhy, které jsou velmi odolné a zvládnou plodit ještě roky!

Máte starou jablůňku?

Jabloně kdysi patřívaly na každou zahradu i k cestám. V posledních několika dekádách se od stromořadí a ovocných alejí upustilo, a tak po silnici z vesnice do vesnice najdete u cesty spíš už jen solitéry, které přežily s kyselými malými jablky.

Máte také vy na zahradě jablůňku, která už málo plodí, jablíčka jsou nehezká, ale potvora drží a mrazíky ne ní nemohou? Možná by stálo za to, zkusit ji zmladit. Staré odolné odrůdy vždycky stojí za záchranu. Jablíčka se hodí protrhávat a postarat se i o to, aby strom i plody netrpěly na škůdce a nemoci.

S řezem vám poradí také pan Urbánek, který názorně ukáže, jaké větvě na takový starý strom nepatří. Tento příspěvek najdete na YouTube kanálu Jan Urbánek – pěstitel. Dobře se podívejte, jakým způsobem ke stromu přistupuje. Jedno takové video vydá za tisíc slov.

Zdroj: Youtube

Co byste měli ještě vědět o zmlazování?

Jabloň je docela odolný strom, který může plodit i desítky let, což zvládne i sám, ale ne s kdovíjakými výsledky. Pokud ale jabloni poskytnete správnou péči, možná budete na konci léta a na podzim velmi příjemně překvapeni.

Omlazovací řez je zásadním krokem. Pomůže stromu k optimálnímu růstu redukcí nepotřebných větví, vrátí jí takříkajíc mízu do žil, a tak i postarší jabloň bude nadále zdravá a silná.

Nejlepší čas na omlazovací řez je na začátku jara, kdy má strom nejvíc síly. Tehdy nemusí bojovat s nepřízní počasí a má celou sezonu před sebou, aby se mohl zotavit a probrat k životu. Provádí se ale i na podzim.

Zkušení sadaři, kteří se věnují řezu, často zahrádkářům vyčítají, že své stromy neprořezávají razantněji, koruna je plná větví, které rostou všelijak dovnitř. Když je drobných větévek i velkých větví až příliš, chybí nové výhony a hezký tvar, říká se také, že je zbabčelá. Zbytečné množství dřeva navíc brání cirkulaci vzduchu, slunečním paprskům, a tak i celkové dobré kondici stromu. Nechejte si poradit a nebojte se většího zákroku.

Při omlazení stojí za zvážení také mírné zmenšení celého stromu. Jablka vysoko, kam na ně nedosáhnete, jsou stejně k ničemu nebo jako letos pro vosy. Pokud chcete korunu nejen prosvětlit, ale také razantně tvarovat, možná se rozhodnete zbavit i některých silných starých větví.

Začněte vždy s těmito, a pak pokračujte k jemnějším. Odstraňte větve, které jsou polámané nebo omrzlé a suché. Dále také ty, které směřují dolů nebo se kříží. Koruna se musí provzdušnit a mírně zvednout.

close info Shutterstock zoom_in Staré stromy bez řádné péče často plodí, ale jen maličká jablíčka, které mají řadu vad.

Jak zmladit a neublížit?

Obecně platí, že by strom neměl přijít o víc než třetinu větví. Protože jde o zásahy velké a na starším možná i různě napadeném dřevě, snažte se všechny řezy větví větších než váš palec na ruce, zatřít štěpařským voskem nebo balzámem, aby se mohlo místo rychleji zahojit a nestalo vstupní branou pro nemoci a škůdce.

U starých stromů se také doporučuje nezmlazovat celý strom naráz. Pokud se obáváte o jeho zdraví, udělejte zákrok ve dvou po sobě jdoucích letech. První rok můžete odstranit všechny větve, které zahušťují korunu a v druhém radikálnější tvarování stromu a zmenšení.

Zdroje: hodinovy-sadar.cz, chalupari-zahradkari.cz