Jak opticky zvětšit zahradu? Vsaďte na osvědčené triky zahradních expertů

Byty s předzahrádkou nebo malé zahrádky se dají perfektně opticky zvětšit. Víte jak na to? Přinášíme pár tipů zahradních expertů.

Někdo má to štěstí, že je majitelem veliké zahrady, kde má vysázený svůj veškerý oblíbený sortiment a ještě mu zbývá místo na další rostliny nebo keře. V dnešní době se ale parcela s velkým pozemkem finančně pohybuje někde ve vzdálených výšinách, kam většina běžně pracujících smrtelníků nedosáhne. A jsme rádi za malý domeček s malou zahrádkou. I malá zahrada ale dokáže oslnit!

Zahrada pro nás představuje především kontakt s přírodou. Zdroj: Profimedia.cz

Pravdou je, že ne každý prahne po velké zahradě, je to obrovská starost a péče o zahradu zabere spoustu času. Někomu čas na zahradě trávený prací nevadí, ale někdo jí bytostně nesnáší a dělá ji jen s nechutí. Proto je dost často malá zahrada přímo chtěnou záležitostí. Stačí na to, aby si na ní majitel odpočinul, zagriloval nebo opekl buřty, ale prací na ní nemusí trávit dlouhé hodiny.

Ať už spadáte do první nebo druhé skupiny, mrkněte na tipy zahradníků, jak se dá zahrada na oko zvětšit a zútulnit.

Co od zahrady chcete?

Prvotně si musíte uvědomit, co od zahrady očekáváte. Sto lidí – sto různých představ.

Dáváte přednost záhonům se zeleninou nebo chcete spíše postavit hřiště pro své ratolesti? Tohle vše si musíte rozmyslet, než se pustíte do díla. Nejlépe uděláte, když si to sepíšete. Pokud jste trochu zruční a jde vám to s tužkou, pokuste se svoji představu přenést na papír (pro mě osobně nepředstavitelné, neumím kreslit).

Vylepšená a upravená malá zahrada je skvělým místem ke každodennímu odpočinku. Zdroj: Hannamariah / Shutterstock.com

Všeobecná pravidla

na menší ploše není vhodné kombinovat více materiálů

snažte se zahradu rozdělit do jednotlivých částí (neprovádějte u mini zahrádek)

nepřeplňujte zahradu (ani co se barevní týká)

jestliže máte rovný pozemek, zatraktivněte ho vyšším prvkem

nepořizujte si vysoké stromy, čím více stínu, tím „menší“ zahrádka

odpočinkovou zónu si vytvořte blíže k domu, bude to hojně využívaná část

Výběr keřů do velké míry ovlivní styl zahrady. Zdroj: Profimedia.cz

Stín je nejlepší pod stromem

Vyberte místo pro větší strom, kde budete v létě trávit největší horka. Pod stromem se takové chvilky tráví totiž nejpohodlněji. Tento strom může být dominantou celé zahrady.

A je tu opět rozhodování. Chcete, aby měl strom pouze okrasnou funkci, nebo jste z něho mohli sklízet ovoce? Chcete, aby byl strom stálezelený, anebo opadavý? Jehličnan, listnáč?

Mezi nádherné menší kousky patří třeba sakura ozdobná, javor babyka, hrušeň vrbolistá nebo dřín japonský.

Optický klam

Na vzdálenější konec zahrady vysázejte spíše rostliny, které budou mít světlejší odstíny, naopak výrazné barvy, jako je červená nebo fialová, směřujte blíže k domu.

Pokud chcete zahradu opticky prodloužit, vysázejte po okrajích keře, které by měli jít výškově od nejvyššího k nejnižšímu.

Vodní prvek, proč ne?

Malinké jezírko s tekoucí vodou je balzámem pro duši, krásně se u něj odpočívá a šumění vody ve vás navodí klid a pohodu. Voda v jezírku také odráží světlo, tím pádem se bude zdát zahrada větší.

Vodní objekty jsou v zahradách velmi oblíbené. Zdroj: Jamie Hooper /Shutterstock.com

