Jak efektivně opylovat dýně: Vysvětlete včelám a čmelákům, jak to mají udělat

Těšíte se na úrodu dýní, máte na rostlině nádherné květy a jejda! Z krásných květů žádný plod! Jak je to možné?! Zjistěte více informací o důležitém opylování v následujících řádcích.

Z vlastní zkušenosti vím, že velké krásné květy na dýni nemusejí vždy znamenat úspěch! Dýně (například i cuketa), má totiž rozdělené samičí a samčí květy.

Krásné květy a žádný plod

Co to znamená? Že samčí květ roste na rovné zelené stopce nad listy rostliny, a ten samičí má stopku krátkou, leží u země a trčí na vrcholu malinké dýně. Plod vzniká pouze ze samičího květu. A teď přichází ten zásadní problém. Pyl ze samčího květu musí být transportován na ten samičí. Pokud tato akce neproběhne, s úrodou se můžete rozloučit. Tuto činnost přenosu pylu zajišťují většinou opylovači. Opylovačů je celá řada, ale u lidí je nejznámější včela a čmelák. Samčích květů bývá zpravidla víc, aby snáz došlo k opylení.

Samičí květ potřebuje pyl z více samčích květů – buď z té samé rostliny, nebo si může včela odskočit i na sousední dýni. Takže první květy, co naleznete, jsou samčí. Ty samičí začnou rašit později. Mnoho lidí označuje mužské květy za „plané“, ale nejsou plané, jsou jen samčí.

Když se opylovačům nezadaří

Tak nastane právě ta situace, která je pro nás trošku depresivní – květy extra krásné, ale to je vše, na co se rostlina zmůže. Když není opylení, nejsou dýně. Jednoduchá matematika.

Někdy lidé naopak přímo nechtějí, aby jim včela na květy přilétla. Proč? Můžou si zasadit speciální odrůdu, kterou s žádnou jinou nechtějí křížit. Proto se o opylování postarají raději sami.

Pokud se jedná o první případ, v tu chvíli nastupujete vy! Ano, vy se pokusíte o přenos pylu, abyste měli alespoň nějakou úrodu. Zní to trochu zábavně, že si budete hrát na čmeláka, ale opravdu to funguje. Nepotřebujete k tomu žlutočerný obleček s křidélky, postačí vám štěteček nebo jen vaše ruce.

Jak na ruční opylení dýní

Lze použít vlastní ruku, nebo štěteček. Je důležité umět rozeznat samčí a samičí květy. Vyberte si pro tento proces slunečný a teplý den.

Nejlépe uděláte, když si vytipujete samčí květy těsně před otevřením a večer tyto květy zalepíte, aby se druhý den neotevřely. To samé udělejte i s holčičím květem. Na jednu holku si připravte 2-3 kluky. To, že jsou samčí květy připravené k opylení, poznáte tak, že se podíváte dovnitř květu na pestík, a pokud se z něj práší, nadešel ten správný čas.

Druhý den vyrazte do akce. Zkontrolujte holky, zda se do nich nevkradla včelka nebo jiný "pyluchtivý" létající jedinec. Když je blizna hladká, vezměte samčí květ, otrhejte opatrně okvětní plátky – ale ne úplně, nechte třeba centimetr, protože u dna je spadaný pyl a byla by škoda o něj přijít. Vsypte obsah tohoto vytvořeného kalíšku do samičího květu. Pak otrhejte zbytek lístků ze samčího květu a pestíkem třete bliznu ze všech stran. To samé udělejte ještě s jedním samčím květem. Až dílo dokonáte, opět samičí květ zalepte. Takto zalepená bude do doby, než sama neodpadne (až se bude dýně zvětšovat).

Jestli si myslíte, že na kladný výsledek budete muset čekat dlouhou dobu, nikoliv! Hned druhý den se dýně dost výrazně zvětší (pokud se vám tedy opylení podařilo).

Jen stejná odrůda

Ještě pro upřesnění, křížit se mezi sebou mohou pouze odrůdy stejného druhu. To znamená, že když budete na zahradě pěstovat odrůdy a každá bude spadat do jiného druhu, ke křížení nedojde.

Ale pozor, vaši sousedé mohou mít na zahrádce také dýně, tak ať nejste překvapení, že se vám nakonec záhadně nakřížily! Včely si pro pyl létají docela daleko, tak vám mohou přiletět s pylem z druhé strany vesnice.