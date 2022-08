Muškáty chřadnou: Zachrání je správný řez, ještě není pozdě

Muškáty jsou většinou skvělou volbou, protože při správné péči kvetou celou sezónu a jejich pěstování není nijak náročné. Pokud se jim však nedaří a vypadají na umření, měli byste je ořezat. Máme pro vás tip, jak na to!

Muškáty neboli pelargonie jsou velmi oblíbenou květinou všech teras i zahrádek. Jsou velmi odolné nejen vůči letnímu slunci, ale s přehledem přežijí i deště a nepříjemné větrné počasí. Stejně tak moc nepodléhají chorobám a škůdcům. Ovšem někdy se stane, že nevypadají, jak se říká „úplně k světu“. V tento moment byste měli zasáhnout.

Dejte muškátům novou šanci řezem

Pokud nejsou vaše muškáty dostatečně bujné a moc nekvetou, zkuste je omladit řezem. Přestože se nejčastěji provádí hned z jara nebo před zazimováním, můžete k němu přistoupit i kdykoliv během sezóny. Zhruba za tři týdny vám totiž opět začnou obrůstat novými listy a brzy objevíte i nová poupata.

Pokud nejsou vaše muškáty dostatečné bujné a moc nekvetou, zkuste je omladit řezem. Zdroj: Shutterstock

Jak na správný řez

Neměli byste se obávat zásadně muškátům zkrátit výhonky, aby na každé rostlině byly maximálně dvě až tři očka. Odstraňte veškeré suché listy i stonky, stejně tak polámané, nemocné a poškozené části. Dočkáte se krásných svěžích nových výhonků a rozrostlých keříků. Podle počasí vám možná ještě letos vykvetou, a když ne, určitě se vám tento zásah vrátí hned během dalšího jara.

Zkuste „nakoupnout“ muškáty správnými živinami

Jednou ze záchranářských metod je i použití vhodného hnojiva. A nemusíte hned do obchodu pro ta chemická. Zkuste sáhnout do kuchyně pro bobkový list, který je přímo nadupaný mnoha cennými látkami. Obsahuje totiž hořčík, vápník, draslík, železo, fosfor, zinek a sodík. Významné je i zastoupení vitamínů A, B a C a také kyseliny mravenčí a octové.

Výroba hnojiva z bobkového listu

Stačí, když zalijete 5 listů bobkového listu 1 l převařené vody, která by měla mít teplotu zhruba 70 °C a nechte je tak 4 hodiny louhovat. Roztok lze použít nejen jako zálivku, ale i jako výživný postřik na listy. Aplikujte ho tak jedenkrát do měsíce.

Čím můžete podpořit bohaté květenství?

V případě, že chcete mít rostliny muškátů plné květů, vsaďte na jód. Bývá součástí mnoha snadno dostupných hnojiv, která dodají muškátům potřebnou sílu, vitalitu a odolnost. Zabezpečí totiž svým účinkem lepší dodávku chlorofylu do listů a podpoří tvorbu poupat.

V případě, že chcete mít rostliny muškátů plné květů, vsaďte na jód. Zdroj: Shutterstock

Jak si připravit domácí hnojivo s jódem

Jód si snadno pořídíte v každé lékárně a pak už stačí dát 2 kapky do 1 l převařené nebo dešťové vody. Hnojivo použijte na muškáty jednou za měsíc a aplikujte ho podél stěn truhlíku či květináče, aby se nedostalo přímo ke kořenům. Dejte si pozor na předávkování, protože by mohlo dojít ke spálení tolik potřebných kořenů. Ke každému hnojení využijte maximálně 50 ml prostředku.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.okolobytu.cz, www.che.manteton.com